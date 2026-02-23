Toro.it

La società granata ha trovato l’accordo finale con il tecnico per permettergli di guidare la squadra fino al termine della stagione

A seguito dell’ennesima disfatta in campionato, la società granata ha deciso di intervenire concretamente per introdurre cambiamenti significativi e provare a rialzare la testa in un momento particolarmente difficile.

L’esonero di Baroni è stato da poco annunciato, mentre la trattativa con Roberto D’Aversa ha avuto esito positivo, con il tecnico ex-Empoli che siederà sulla panchina del Torino fino a giugno 2026, senza alcuna opzione per il rinnovo del contratto alla stagione successiva. Ormai completate le procedure di firma del contratto: è arrivata l’ufficialità, che sancisce il passaggio di testimone e l’inizio di un nuovo capitolo per i granata.

Roberto D’Aversa
