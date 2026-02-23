Con l’arrivo di D’Aversa sulla panchina del Torino tornerà anche il suo secondo che ha già vissuto l’ambiente granata
Manca ormai poco all’ufficialità che porterà Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino. Con lui arriverà anche il suo collaboratore storico, Salvatore Sullo, già viceallenatore dei granata ai tempi di Giampiero Ventura tra il 2011 e il 2016, pronto a dare continuità all’esperienza tecnica in granata.
La carriera di Sullo
Salvatore Sullo, nato a Napoli il 23 ottobre 1971, ha vissuto 18 anni di carriera da calciatore nelle leghe inferiori del campionato italiano, prima di ritirarsi e intraprendere la carriera da allenatore. Il suo percorso come viceallenatore è iniziato al Bari nel 2009, al fianco di Gianpiero Ventura, ruolo che ha ricoperto fino al 2011. Dal 2011 al 2016 ha seguito Ventura anche al Torino, per poi approdare nello staff tecnico della Nazionale italiana sempre come suo vice. Dopo queste esperienze, Sullo ha avuto incarichi da primo allenatore al Padova nella stagione 2019/2020 e al Messina nel 2021/2022, subito dopo la parentesi come secondo al Chievo Verona nel 2018. Negli ultimi anni, Sullo è tornato a lavorare come vice allenatore accanto a Roberto D’Aversa, seguendolo al Lecce nel 2023/2024 e all’Empoli nella stagione 2024/2025, sua ultima esperienza come secondo tecnico.
Wow, Petrachi, Sullo….più che un club sembra la riedizione de “I migliori anni”.
Manca solo il vate(r).
