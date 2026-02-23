Toro.it

E’ arrivata l’ufficialità: a seguito dell’esonero di Baroni, la società granata ha deciso de designare un nuovo allenatore

A seguito dei recenti risultati deludenti e della sconfitta fatale a Marassi contro il Genoa, il Torino ha deciso di cambiare esonerando Baroni e ufficializzando l’arrivo di un nuovo allenatore.

D’Aversa sarà infatti il nuovo tecnico che dirigerà la squadra granata fino al termine della stagione. Allenatore e società hanno trattato nelle ultime ore per trovare un accordo, ma ora è ufficiale: il Torino intraprenderà un nuovo capitolo della sua storia sotto la guida di D’Aversa.

Roberto D’Aversa
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 23-02-2026

Iscriviti
Notificami
41 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
gol
gol
15 minuti fa

Preparate tamburi e trombette. Tutti in piazza San Carlo a festeggiare. Il lu.ri.do na no mai Ale TdC e’ ambiziosissimo per la cairesexer.da fc 💪

GK 72
GK 72
19 minuti fa

Stadio vuoto ad oltranza.

pennina
pennina
23 minuti fa

sono giorni che risulto bannato e non mi fanno entrare, molto bene…
tra tutti i gobbi imbucati, volevo solo vedere i veri tifosi, quelli che si riconoscono nei momenti più bui…
molto bene anche qui…

pennina
pennina
21 minuti fa
Reply to  pennina

detto questo, 4 mesi con d’aversa sono sufficienti…
c’è quell’altro sul taccuino, speriamo…

granatadalegare73
granatadalegare73
8 minuti fa
Reply to  pennina

Ti hanno bannato! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Quindi smettila dai

Berggreen
Berggreen
19 minuti fa
Reply to  pennina

Si vede che il sito allora funziona a dovere. I gobbi vengono censurati, prova sul sito Le zebre ingriffate, lì avrai le porte spalancate…trovi anche Jones e la scimmia iraniana. Vai,vai…

UFFICIALE: Baroni è stato esonerato