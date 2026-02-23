E’ arrivata l’ufficialità: a seguito dell’esonero di Baroni, la società granata ha deciso de designare un nuovo allenatore

A seguito dei recenti risultati deludenti e della sconfitta fatale a Marassi contro il Genoa, il Torino ha deciso di cambiare esonerando Baroni e ufficializzando l’arrivo di un nuovo allenatore.

D’Aversa sarà infatti il nuovo tecnico che dirigerà la squadra granata fino al termine della stagione. Allenatore e società hanno trattato nelle ultime ore per trovare un accordo, ma ora è ufficiale: il Torino intraprenderà un nuovo capitolo della sua storia sotto la guida di D’Aversa.