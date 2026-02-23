E’ arrivata l’ufficialità: a seguito dell’esonero di Baroni, la società granata ha deciso de designare un nuovo allenatore
A seguito dei recenti risultati deludenti e della sconfitta fatale a Marassi contro il Genoa, il Torino ha deciso di cambiare esonerando Baroni e ufficializzando l’arrivo di un nuovo allenatore.
D’Aversa sarà infatti il nuovo tecnico che dirigerà la squadra granata fino al termine della stagione. Allenatore e società hanno trattato nelle ultime ore per trovare un accordo, ma ora è ufficiale: il Torino intraprenderà un nuovo capitolo della sua storia sotto la guida di D’Aversa.
Preparate tamburi e trombette. Tutti in piazza San Carlo a festeggiare. Il lu.ri.do na no mai Ale TdC e’ ambiziosissimo per la cairesexer.da fc 💪
Stadio vuoto ad oltranza.
sono giorni che risulto bannato e non mi fanno entrare, molto bene…
tra tutti i gobbi imbucati, volevo solo vedere i veri tifosi, quelli che si riconoscono nei momenti più bui…
molto bene anche qui…
detto questo, 4 mesi con d’aversa sono sufficienti…
c’è quell’altro sul taccuino, speriamo…
Ti hanno bannato! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Quindi smettila dai
Si vede che il sito allora funziona a dovere. I gobbi vengono censurati, prova sul sito Le zebre ingriffate, lì avrai le porte spalancate…trovi anche Jones e la scimmia iraniana. Vai,vai…