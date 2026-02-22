Il Torino propone un contratto di quattro mesi, con eventuale bonus in caso di salvezza. Baroni attende il suo destino

Una nottata e qualcosa in più per sciogliere le riserve e trovare un accordo. Più che riflettere il Torino ormai cerca di rimediare ad una situazione per la quale non ha più senso tergiversare. La panchina di Baroni scricchiola – a voler essere buoni – specie dopo una prestazione come quella vista a Marassi, una delle tante di una stagione anonima. Nel frattempo la dirigenza ha individuato in Roberto D’Aversa l’allenatore che potrebbe guidare la squadra fino al termine di una stagione.

Quattro mesi di contratto: questa l’offerta del Torino per il tecnico che ovviamente preferirebbe avere un’opzione per la prossima stagione, specie in caso di salvezza. Diversa la proposta granata che invece prevederebbe un bonus da corrispondere all’allenatore al termine della sua esperienza da traghettatore.

Baroni aspetta

Si discute in questi termini mentre Baroni al momento è ancora il tecnico del Torino. Non è stato esonerato né ovviamente gli è stata rinnovata la fiducia. Si trova in un limbo, in attesa di conoscere il suo destino. Questo perché prima Cairo e Petrachi hanno intenzione di strappare il sì del nuovo allenatore.