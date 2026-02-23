La Curva Maratona in vista della prossima sfida di casa contro la Lazio ha condiviso un nuovo volantino di protesta

A seguito dell’ennesimo risultato deludente in campionato, la Curva Maratona ha diffuso, a poche ore dal termine della sfida contro il Genoa, un nuovo volantino con cui rinnova con forza la propria protesta nei confronti della società.

Non solo la curva resterà simbolicamente vuota: numerosi tifosi granata si ritroveranno alle ore 12.00 all’esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino per disputare un torneo di calcetto, un gesto dal forte valore simbolico per ribadire l’attaccamento ai valori e alla storia del Torino: “Il calcio vero si gioca fuori. Nessuno stipendio milionario, niente tv, solo sudore e passione. Il Toro è questo. Vista la passione con cui il presidente e i giocatori difendono questi colori, abbiamo deciso di alzare noi il livello. Mentre dentro va in scena il solito spettacolo grottesco e vergognoso, domenica 1 marzo 2026 dalle ore 12 organizziamo un torneo sotto la Maratona. Si corre, si lotta, si suda. Questo è ciò che amiamo e abbiamo sempre chiesto a chiunque indossasse la maglia granata. Dentro il circo, fuori la partita vera”.