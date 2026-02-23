Toro.it
Iscriviti
Notificami
16 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
toroscatenato
toroscatenato
2 ore fa

Vado controcorrente e gli do il benvenuto. Certo si è preso una bella grana: giocatori presi alla rinfusa, poca qualità e personalità, ora anche demotivati.Insomma, un concktail perfetto per accomondarsi in Serie B. Chi si domanda perchè è venuto evidentemente dimentica che vicende simili non sono rare nel calcio italiano:… Leggi il resto »

Sogno granata
Sogno granata
2 ore fa

Altro giro, altra corsa…… benvenuti al circo Cario: preparatevi a vivere dal vivo l’emozione di una discesa in serie B con gli entusiasmanti nostri migliori interpreti, da Lazaro a Pedersen, da Coco a Ilic da oggi impreziositi dal nuovo Caronte D’Amerdx.
Saranno in 4 mesi la sintesi di 20 anni,…

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Chissà che elogi a D’Aversa.

1000077421
Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Infatti Cario aveva detto una cosa giusta, solo che l’avrebbe dovuta chiamare Cairese.

Last edited 1 ora fa by Berggreen

D’Aversa è il nuovo allenatore del Torino: è UFFICIALE