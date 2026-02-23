D’Aversa è a Torino: arrivato col suo staff in hotel, domani sarà al Filadelfia per l’allenamento

Roberto D’Aversa è arrivato a Torino poco prima delle 21. Il tecnico, che il Torino ha ufficializzato nel pomeriggio, domani incontrerà la squadra e dirigerà il primo allenamento al Filadelfia. Il Video: