D’Aversa è a Torino: arrivato col suo staff in hotel, domani sarà al Filadelfia per l’allenamento
Roberto D’Aversa è arrivato a Torino poco prima delle 21. Il tecnico, che il Torino ha ufficializzato nel pomeriggio, domani incontrerà la squadra e dirigerà il primo allenamento al Filadelfia. Il Video:
Vado controcorrente e gli do il benvenuto. Certo si è preso una bella grana: giocatori presi alla rinfusa, poca qualità e personalità, ora anche demotivati.Insomma, un concktail perfetto per accomondarsi in Serie B. Chi si domanda perchè è venuto evidentemente dimentica che vicende simili non sono rare nel calcio italiano:… Leggi il resto »
Altro giro, altra corsa…… benvenuti al circo Cario: preparatevi a vivere dal vivo l’emozione di una discesa in serie B con gli entusiasmanti nostri migliori interpreti, da Lazaro a Pedersen, da Coco a Ilic da oggi impreziositi dal nuovo Caronte D’Amerdx.
Saranno in 4 mesi la sintesi di 20 anni,…
Chissà che elogi a D’Aversa.
Infatti Cario aveva detto una cosa giusta, solo che l’avrebbe dovuta chiamare Cairese.