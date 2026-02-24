Durante la notte è apparso un duro striscione davanti ai cancelli del Filadelfia, a testimonianza di un clima sempre più rovente

Dopo la sconfitta rimediata sul campo del Genoa, costata la panchina a Baroni, si respira un’aria pesante nell’ambiente granata e sembra che la situazione sia arrivata a un punto di rottura. Durante la notte, fuori dai cancelli del Fila, è comparso uno striscione di protesta all’indirizzo della squadra e della presidenza con un duro messaggio:“M***e come Cairo”. Sotto alla scritta, inoltre, sembra che sia stata cosparsa una quantità considerevole di letame.

Di seguito la foto.