Durante la notte è apparso un duro striscione davanti ai cancelli del Filadelfia, a testimonianza di un clima sempre più rovente

Dopo la sconfitta rimediata sul campo del Genoa, costata la panchina a Baroni, si respira un’aria pesante nell’ambiente granata e sembra che la situazione sia arrivata a un punto di rottura. Durante la notte, fuori dai cancelli del Fila, è comparso uno striscione di protesta all’indirizzo della squadra e della presidenza con un duro messaggio:“M***e come Cairo”. Sotto alla scritta, inoltre, sembra che sia stata cosparsa una quantità considerevole di letame.

Di seguito la foto.

ultimo aggiornamento: 24-02-2026

7576
7576
29 minuti fa

Il letame andrebbe infilato a forza nella gola del porco

Fedelegranata
Fedelegranata
1 ora fa

Bastasse fare striscioni …..lotta dura senza paura. Cairovattene. Forza Vecchio Cuore Granata.

davidone5
davidone5
1 ora fa

Ad eccezione di qualche pseudo tifoso che non sa cosa voglia dire essere granata, TDC è odiato da tutti e nessuno lo vuole più a Torino, di offerte per vendere, ed anche buone, ne ha avute ma non le ha nemmeno volute ascoltare. Torino siamo noi e non vogliamo gobbi… Leggi il resto »

