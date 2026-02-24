Durante la notte è apparso un duro striscione davanti ai cancelli del Filadelfia, a testimonianza di un clima sempre più rovente
Dopo la sconfitta rimediata sul campo del Genoa, costata la panchina a Baroni, si respira un’aria pesante nell’ambiente granata e sembra che la situazione sia arrivata a un punto di rottura. Durante la notte, fuori dai cancelli del Fila, è comparso uno striscione di protesta all’indirizzo della squadra e della presidenza con un duro messaggio:“M***e come Cairo”. Sotto alla scritta, inoltre, sembra che sia stata cosparsa una quantità considerevole di letame.
Di seguito la foto.
Il letame andrebbe infilato a forza nella gola del porco
Bastasse fare striscioni …..lotta dura senza paura. Cairovattene. Forza Vecchio Cuore Granata.
Ad eccezione di qualche pseudo tifoso che non sa cosa voglia dire essere granata, TDC è odiato da tutti e nessuno lo vuole più a Torino, di offerte per vendere, ed anche buone, ne ha avute ma non le ha nemmeno volute ascoltare. Torino siamo noi e non vogliamo gobbi… Leggi il resto »