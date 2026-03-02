Toro.it

La carica dell’allenatore granata dopo la prima apparizione sulla panchina granata, condita con 3 punti fondamentali

Il nuovo tecnico del Torino Roberto D’Aversa ha ieri disputato la sua prima partita sulla panchina del Torino, vedendo la sua squadra imporsi per 2-0 sulla Lazio di Maurizio Sarri disputando un’ottima partita. Un ottimo inizio per il tecnico pescarese che ha portato subito il buon umore all’interno dello spogliatoio e ha trovato immediatamente 3 punti fondamentali per la lotta salvezza in cui il Toro è impegnato. Adesso la testa, come detto dal tecnico stesso va alla sfida di venerdì contro il Napoli.

Il post di D’Aversa

Prima partita e primi 3 punti, un’inizio che si può definire indimenticabile, a confermarlo è lo stesso D’Aversa sulla propria pagina Instagram, che con un post ha raccontato le sue emozioni dopo la sua prima apparizione in granata: “La mia prima, indimenticabile panchina con il Toro“.

Di seguito il post:

ultimo aggiornamento: 02-03-2026

7 Commenti
bogaboga77
bogaboga77
16 minuti fa

Unica cosa giusta la bandiera della Lituania, questo non è il Toro

Last edited 9 minuti fa by bogaboga77
Peter-Noster (Luigi Di Liberto aka Dilling)
Peter-Noster (Luigi Di Liberto aka Dilling)
31 minuti fa

Ci credo, per lui è indimenticabile”……
Ovvio con TV-editore-pubblicità sarai più…

mavafancairo
mavafancairo
1 ora fa

del Toro ? ahahahahahahahahahahahahah
l’orribile circo cariota col Toro non ha assolutamente nulla a che fare, anzi

