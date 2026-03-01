Toro.it

L’austriaco ha usato i suoi canali social per commentare il successo ottenuto all’Olimpico Grande Torino contro la Lazio

Lazaro al termine del successo contro la Lazio ha condiviso un post sul suo profilo Instagram per commentare l’importante vittoria ottenuta in casa: Una vittoria importantissima!! 💪🏽Ma non abbiamo fatto niente ancora – dobbiamo continuare!! Bravi ragazzi ⚽️”

Il post:

