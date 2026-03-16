Il Torino dopo il recente successo in casa contro il Parma torna ad allenarsi al Filadelfia davanti ai propri tifosi



Dopo l’ultimo allenamento a porte aperte svolto al Filadelfia lo scorso 15 novembre, oggi, lunedì 16 marzo, il quartier generale granata tornerà ad aprire i propri cancelli per consentire ai tifosi di assistere alla seduta di allenamento. Dopo appena tre partite dal suo arrivo, D’Aversa ha deciso di riaprire il Filadelfia con l’obiettivo di riavvicinare la squadra alla tifoseria, che nelle ultime settimane ha lanciato un messaggio di protesta chiaro e deciso nei confronti della società, smettendo di assistere alle partite all’Olimpico Grande Torino.

Filadelfia: l’allenamento del Torino in diretta

15.20 Tra i tifosi, anche l’ex tecnico del Torino Gian Piero Ventura è arrivato al Filadelfia per seguire l’allenamento della squadra

15.14 La squadra ha iniziato l’allenamento svolgendo i primi esercizi con il pallone, a eccezione di Anjorin e Aboukhlal che non sono presenti in campo

15.10 La squadra è entrata in campo per svolgere l’allenamento accompagnata dagli applausi dei tifosi

Ore 14.58 I portieri si sono spostati nel campo secondario per proseguire l’allenamento con i preparatori

Ore 14.55 Circa 300 tifosi hanno preso posto sugli spalti in attesa di assistere all’inizio dell’allenamento

Ore 14.50 I cancelli sono stati aperti e i primi tifosi sono entrati al Filadelfia

Ore 14.30 A pochi minuti dall’apertura dei cancelli del Filadelfia, sono già diversi i tifosi in attesa accorsi all’impianto per assistere alla seduta di allenamento odierna della squadra granata