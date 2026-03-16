Primo allenamento a porte aperte per D’Aversa, che chiama a raccolta i tifosi assenti nelle partite casalinghe allo stadio

Il Torino è reduce dall’importante vittoria in casa contro il Parma che ha permesso ai granata di salire in un posizione più tranquilla di classifica a 9 punti dalla zona calda, in attesa di Cremonese-Fiorentina (partita che si giocherà questa sera). D’Aversa ha riportato energia all’interno di un gruppo che sembrava essersi completamente perso con Baroni in panchina. Due vittorie in tre partite, entrambe in casa in uno stadio deserto causa contestazione verso la società. Contestazione che al Grande Torino continua ed è per questo che c’è curiosità nel capire come oggi i tifosi risponderanno all’apertura dei cancelli al Filadelfia: alle 15 inizierà l’allenamento a porte aperta, ma le porte verranno aperte dalle 14.45. Non succedeva da oltre 4 mesi che un allenamento al Filadelfia fosse a porte aperte: l’ultima volta era stata infatti lo scorso 15 novembre.

Filadelfia aperto: le precedenti aperture

Questa sarà la quarta volta in questa stagione che viene aperto il Filadelfia in settimana per permettere ai tifosi di assistere all’allenamento. La prima volta è stata sabato 12 luglio: in quell’occasione era piena estate e la stagione era appena iniziata e Baroni era appena arrivato a Torino. Poi la replica mercoledì 22 ottobre: il Torino che aveva appena battuto il Napoli in casa per 1-0 con gol di Simeone. Poi il Filadelfia è stato aperto i 4 novembre, infine la quarta e ultima volta più di 4 mesi fa, il 15 novembre. Granata che avevano appena fatto 0-0 nel derby in trasferta e c’era la pausa delle Nazionali.

Prima del derby

Negli ultimi anni tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina granata hanno messo nella lista dei buoni propositi quella di aprire spesso il Filadelfia, la casa del Toro e un tempo luogo d’incontro fisso per tutti i cuori granata. Juric, Vanoli e poi Baroni. Adesso D’Aversa. Ma non è mai diventato un’abitudine.

L’unico appuntamento fisso è quella di aprire prima del derby, che sia il giorno della vigilia o quelli precedenti.