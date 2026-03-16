Marianucci e Anjorin, nonostante conoscessero giÃ il tecnico dalla scorsa stagione, non sono riusciti a diventare titolari

Dâ€™Aversa, al Torino, ha potuto avviare un nuovo capitolo della sua carriera potendo contare su alcune vecchie conoscenze.

Ismajli, Marianucci e Anjorin sono i giocatori che, con lâ€™allenatore, si erano distinti nella stagione 2024/2025 con la maglia dell’Empoli, nonostante la retrocessione in B della squadra. Tuttavia, nonostante conoscano bene il suo stile di gioco, solo il centrale lâ€™albanese Ã¨ riuscito a ritagliarsi un posto da titolare nella nuova esperienza granata. Gli altri due, invece, stanno faticando a trovare spazio in campo, anche a causa della concorrenza nei rispettivi ruoli.

Appena 3 minuti sotto la guida di D’Aversa

Dopo essere rimasto in panchina nelle ultime tre partite del Torino, Marianucci Ã¨ tornato a scendere in campo circa un mese dopo lâ€™ultima apparizione, giocando contro il Parma. La sua presenza, tuttavia, Ã¨ stata simbolica: il tecnico gli ha concesso solamente gli ultimi minuti di recupero nella sfida contro gli emiliani. Nonostante conosca Marianucci da tempo, Dâ€™Aversa ha sorpreso tutti schierando come titolare un giocatore come Ebosse. Considerati i numerosi infortuni alle spalle e il ridotto minutaggio stagionale, pochi avrebbero scommesso su questa scelta. Tuttavia, dal suo arrivo, il camerunense, nonostante non sia riuscito a evitare il gol di Pellegrino, ha comunque disputato una serie di buone partite, lasciando a Marianucci poche opportunitÃ di sostituirlo.

Prestazione anonima per Anjorin

Chi ha avuto qualche opportunitÃ in piÃ¹ per incidere Ã¨ stato Anjorin, che sia contro il Napoli sia contro il Parma ha disputato gli ultimi minuti di gara, totalizzando circa una ventina di minuti di gioco effettivi. Nel poco tempo a disposizione, lâ€™inglese non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra e, come Marianucci, nonostante la conoscenza pregressa con Dâ€™Aversa, sta faticando a rientrare nelle rotazioni della squadra, sollevando ulteriori interrogativi sulle ragioni del suo approdo al Torino. Chi, invece, Ã¨ riuscito a confermarsi Ã¨ stato Ismajli, che dallâ€™arrivo di Dâ€™Aversa si Ã¨ affermato come uno dei leader della squadra, supportando le buone prestazioni della squadra in una serie di gare positive.