Il Torino FC comunica che l’allenamento fissato per lunedì 16 marzo allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte
Il Torino Football Club, attraverso i propri canali, ha reso noto che l’allenamento pomeridiano di lunedì 16 marzo allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte. I tifosi granata potranno accedervi a partire dalle ore 14:45 e la seduta d’allenamento inizierà alle 15:00.
Ciampornie in rampa di lancio, grande festa dopo il trionfo di ieri e mano alla prostata.
Sarebbe opportuno verificare serratura e cardini del cancello d’ingresso, che venendo aperto 2/3 volte l’anno e non tutti i giorni come da Statuto della Fondazione, potrebbero essere piuttosto arrugginiti.Vero caro Presidente?
Sarebbe opportuno verificare serratura e cardini del cancello d’ingresso,che venendo aperto 2/3 volte l’anno e non tutti i giorni come da Statuto della Fondazione,potrebbero essere piuttosto arrugginiti.Vero caro Presidente?