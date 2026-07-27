Abate ha concesso al gruppo tre giorni di riposo: la squadra granata tornerà ad allenarsi mercoledì al Filadelfia

Il Torino tornerà ad allenarsi al Filadelfia mercoledì. Ignazio Abate ha infatti concesso tre giorni di riposo alla squadra, rientrata nella tarda serata di sabato in città dopo quasi due settimane di ritiro a Pinzolo. Oggi al Fila ci saranno Vlasic (che stamattina si sottoporrà a visite mediche) e Adams, che dopo essere rientrato da appena una settimana lavorerà al centro sportivo granata.