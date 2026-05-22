Il Torino non avrà i due giocatori a disposizione per il derby contro i rivali della Juventus, in compenso ci sarà Ismajli

Brutte notizie dal Fila che riguardano gli infortunati: ancora a parte negli allenamenti Luca Marianucci e Tino Anjorin, entrambi non saranno a disposizione di Roberto D’Aversa per la stracittadina di domenica sera contro la Juventus, in attesa che domani lo stesso tecnico granata confermi tutto durante la consueta conferenza stampa di presentazione del match. Per Marianucci – infortunatosi nella partita di Cagliari – rientra però dall’infortunio il fedelissimo di D’Aversa, ovvero Ismajli, che sarà a disposizione per il derby, mentre Anjorin non è riuscito a recuperare dal problema all’anca rimediato in allenamento.