Le parole di Claudio Sala, nominato vicepresidente e rappresentante della Regione della Fondazione Filadelfia

Nella giornata di ieri, 22 dicembre 2025, è stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Filadelfia e tra le novità più eclatanti spicca la nomina di Caludio Sala come rappresentate della Regione e Vicepresidente. L’ex-capitano granata, vincitore dello scudetto del Torino del 1975/76, è stato molto contento e anche stupito della sua nomina come Vicepresidente, a sua detta inaspettata. Riportiamo le parole dell’assessore Paolo Bongioanni e dello stesso Claudio Sala, dopo la nomina del nuovo CdA.

Si definisce stupito Claudio Sala, che ha ringraziato così per la fiducia nei suoi confronti: “Sono molto contento della nomina, non me l’aspettavo assolutamente, ma cercherò di fare del mio meglio affinché questa società abbia un campo di allenamento di sua proprietà. Vi ringrazio tutti, e grazie della fiducia

Le parole di Bongioanni

Soddisfatta la Regione, che ha accolto con gioia la nomina di Claudio Sala come Rappresentante e si è espressa così, attraverso le parole dell’assessore Paolo Bongioanni: “La nomina del rappresentante della Regione Piemonte completa e rende pienamente operativi gli organi statutari della Fondazione Filadelfia. Avere un campione e leggenda granata come Claudio Sala quale rappresentante e vicepresidente ci riempie di orgoglio e ci dà la certezza che la sua esperienza farà un gran bene alle attività di un grande progetto per lo sport piemontese. Alla ripresa dopo le festività incontreremo i vertici della Fondazione per approfondire il loro programma di attività e studiare assieme le possibilità di sostenerlo”.

ultimo aggiornamento: 23-12-2025

