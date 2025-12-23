Le parole di Claudio Sala, nominato vicepresidente e rappresentante della Regione della Fondazione Filadelfia
Nella giornata di ieri, 22 dicembre 2025, è stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Filadelfia e tra le novità più eclatanti spicca la nomina di Caludio Sala come rappresentate della Regione e Vicepresidente. L’ex-capitano granata, vincitore dello scudetto del Torino del 1975/76, è stato molto contento e anche stupito della sua nomina come Vicepresidente, a sua detta inaspettata. Riportiamo le parole dell’assessore Paolo Bongioanni e dello stesso Claudio Sala, dopo la nomina del nuovo CdA.
Si definisce stupito Claudio Sala, che ha ringraziato così per la fiducia nei suoi confronti: “Sono molto contento della nomina, non me l’aspettavo assolutamente, ma cercherò di fare del mio meglio affinché questa società abbia un campo di allenamento di sua proprietà. Vi ringrazio tutti, e grazie della fiducia“
Le parole di Bongioanni
Soddisfatta la Regione, che ha accolto con gioia la nomina di Claudio Sala come Rappresentante e si è espressa così, attraverso le parole dell’assessore Paolo Bongioanni: “La nomina del rappresentante della Regione Piemonte completa e rende pienamente operativi gli organi statutari della Fondazione Filadelfia. Avere un campione e leggenda granata come Claudio Sala quale rappresentante e vicepresidente ci riempie di orgoglio e ci dà la certezza che la sua esperienza farà un gran bene alle attività di un grande progetto per lo sport piemontese. Alla ripresa dopo le festività incontreremo i vertici della Fondazione per approfondire il loro programma di attività e studiare assieme le possibilità di sostenerlo”.
Cosa vuol dire che farà in modo che la società abbia un campo di allenamento? più che altro, dovrebbe fare in modo ché al Fila ci si metta il Museo..
Dopo 20 anni manco il campo di allenamento ha di proprietà.