Il nuovo tecnico granata ha diretto ieri il suo primo allenamento al Filadelfia, in vista del delicato impegno casalingo contro la Lazio

Roberto D’aversa, dopo aver pranzato con la squadra e il presidente, ha diretto ieri il primo allenamento in qualità di allenatore del Torino, senza però vedere all’opera tutti i suoi giocatori. Aboukhlal, infatti, ha lavorato ancora a parte per via di una contusione rimediata in allenamento, assente invece Adams che è ancora ai box a seguito dell’infortunio muscolare rimediato contro il Bologna.

Roberto D’Aversa, head coach of Empoli FC, gestures during the Coppa Italia football match between Torino FC and Empoli FC.
ultimo aggiornamento: 25-02-2026

