L’attaccante scozzese si è fermato nel corso della partita contro il Bologna: dovrà stare fermo per circa 20 giorni

Gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Ché Adams hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. Il giocatore sarà monitorato allo staff giorno dopo giorno.

Adams: i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Torino che, dopo l’ennesima sconfitta casalinga, deve fare i conti con le condizioni di Ché Adams. L’attaccante scozzese, uscito alla fine del primo tempo contro il Bologna, ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà fermo almeno 20 giorni. Adams salterà certamente le sfide contro Genoa e Lazio, ma è in forte dubbio anche per la gara successiva contro il Napoli fissata per l’8 Marzo.