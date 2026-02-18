Toro.it

L’attaccante scozzese si è fermato nel corso della partita contro il Bologna: dovrà stare fermo per circa 20 giorni

Gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Ché Adams hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. Il giocatore sarà monitorato allo staff giorno dopo giorno.

Adams: i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Torino che, dopo l’ennesima sconfitta casalinga, deve fare i conti con le condizioni di Ché Adams. L’attaccante scozzese, uscito alla fine del primo tempo contro il Bologna, ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà fermo almeno 20 giorni. Adams salterà certamente le sfide contro Genoa e Lazio, ma è in forte dubbio anche per la gara successiva contro il Napoli fissata per l’8 Marzo.

Che Adams of Torino FC gestures during the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.
ultimo aggiornamento: 18-02-2026

Andrea63
Andrea63
1 ora fa

Per l’8 novembre è un pezzo che Adams non gioca più con la squadra circense Cairomerxese fc!

Athos
Athos
1 ora fa

Se è in dubbio per l’8 novembre vuole dire 10 mesi di stop. Redazione, che c.zzo?

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa

Unica notizia su Adams interessante sarebbe che se ne andasse a fine contratto, senza che il porco ci possa fare la cresta sopra.
Il giocattolo si è rotto, il toro è morto, hai finito di fare business sui nostri sentimenti.
Vendi e vattene.
Noi ci rialzeremo.

