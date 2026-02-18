Il difensore di proprietà del Torino nelle ultime settimane è tornato a giocare regolarmente al Modena, squadra di Serie B

Nel corso della stagione 2024/2025, Dellavalle è cresciuto in Serie B acquisendo esperienza tra le fila del Modena.

Dopo una stagione positiva, la squadra emiliana ha deciso di continuare a puntare su di lui anche per la stagione successiva, garantendosi le prestazioni del giocatore fino al giugno del 2026. Dellavalle ha intrapreso il nuovo campionato in maniera altalenante, fornendo buone prestazioni ma spesso isolate a causa della concorrenza che l’ha visto scivolare nelle gerarchie della squadra.

Un inizio da dietro le quinte

Nelle prime giornate di campionato, Dellavalle ha assistito a un ballottaggio che l’ha visto spesso partire titolare per poi non disputare neanche un minuto nelle partite successive. L’italiano all’attivo vanta solamente 8 presenze stagionali, avendo disputato diverse gare per poi saltarne altrettante per scelta tecnica. Nonostante le poche apparizioni in campionato, Dellavalle nel mese di ottobre è riuscito a guadagnarsi una preziosa convocazione nell’Italia Under 21, insieme ad altri giovani giocatori di Serie A come Camarda, Bartesaghi e Palestra. Dopo la parentesi tra gli azzurri, il classe 2001 ha registrato una serie di 8 partite lontano dal campo, ma con l’inizio del nuovo anno, Dellavalle ha avuto più possibilità per emergere.

Il ritorno in auge

Solamente nelle ultime settimane, dopo i recenti risultati non brillanti del Modena, Dellavalle è tornato a giocare titolare il 10 febbraio contro il Venezia, attuale capolista. L’inaspettata vittoria degli emiliani ha ridato fiducia alla squadra, e solamente pochi giorni fa, la squadra di Sottil è riuscita a battere la Carrarese sempre grazie all’aiuto di Dellavalle, designato un altra volta come titolare. Il Modena occupa attualmente il sesto posto in Serie B e, con il recente reinserimento di Dellavalle nella rosa, l’esterno di proprietà del Torino potrebbe diventare uno dei protagonisti chiave nelle ambizioni del club, puntando ai Play Off e a un possibile futuro in Serie A.