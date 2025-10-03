Il difensore di proprietà del Torino è stato inserito nella lista dei 25 convocati della nazionale italiana Under 21

Il tecnico della nazionale italiana Under 21 Silvio Baldini ha da poco rivelato quali saranno i 25 giocatori che prenderanno parte alle prossime sfide con la maglia azzurra. Gli italiani sfideranno la Svezia e l’Armenia rispettivamente il 10 e il 14 ottobre, e i due incontri saranno validi per la qualificazione al prossimo Europeo Under 21. Tra gli azzurrini ci sarà anche un giovane giocatore di proprietà del Torino. Dellavalle dopo i recenti risultati ottenuti con il Modena si è guadagnato una maglia della nazionale, e nelle prossime settimane avrà la possibilità di rappresentare il proprio paese.

I convocati di Baldini

Portieri: Martinelli, Mascardi, Motta

Difensori: Bartesaghi, Dellavalle, Fortini, Guarino, Idrissi, Mane, Marianucci, Moruzzi, Palestra

Centrocampisti: Berti, Cisse, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli

Attaccanti: Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Pafundi