Tre giovani giocatori granata sono stati convocati dalle selezioni giovanili italiane per le partite di ottobre

Ottobre, tempo di nazionali. Mentre i club di Serie A e non solo si preparano per il weekend, i commissari tecnici stilano le liste dei giocatori che a partire da lunedì saranno impegnati a rappresentare le maglie dei propri paesi. L’Italia di Gattuso affronterà Estonia e Israele, ma ci saranno da attenzionare anche le giovanili azzurre che iniziano il proprio percorso verso le prossime competizioni internazionali. Occhi sull’Under21, ma anche su Under19 e Under18, dentro le quali sono presenti alcuni giovani del Torino.

Cacciamani, Cereser e Luongo convocati

Per quanto riguarda l’Under19, il tecnico Alberto Bollini ha incluso Alessio Cacciamani nella lista dei giocatori disponibili per le due partite contro la Scozia. Il classe 2007 ha iniziato bene la propria avventura in prestito alla Juve Stabia al netto dell’espulsione rimediata nell’ultimo turno di campionato, ed è stato confermato in nazionale dopo le convocazioni di agosto e settembre.

Conferme arrivate anche per Francesco Cereser e Andrea Luongo, che sono stati convocati da Massimiliano Favo per le amichevoli dell’Italia Under18 contro l’Austria. I due, che lo scorso anno hanno vinto il campionato Under17 con la maglia del Torino, sono stati inseriti all’interno della lista del tecnico in seguito al positivo avvio di stagione.