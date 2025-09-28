Torino-Primavera, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Il Torino Primavera è pronto per dare il via a un nuovo capitolo della stagione. Dopo la sconfitta contro il Cesena la dirigenza granata ha deciso di esonerare il tecnico Fioratti per nominare Baldini come suo successore. Contro il Parma il nuovo tecnico esordirà alla guida dei giovani granata che dopo i recenti risultati deludenti cercheranno di ottenere un successo contro il Parma.

Primavera Torino-Parma: la diretta

3′ Cross intercettato, il Parma recupera il possesso del pallone e da il via alla sua manovra

2′ Il Torino subito pericoloso. Spadoni recupera palla al limite dell’area e tenta la conclusione in porta. Tiro deviato, sarà calcio d’angolo

1′ Il Parma batte il calcio d’inizio e da il via alla penultima gara della sesta giornata del campionato di Primavera 1.

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Parma: il prepartita

Ore 14.10 I giocatori sono ora sul terreno di gioco per svolgere gli esercizi di riscaldamento e gli ultimi accertamenti prima di rientrare negli spogliatoi per prepararsi al calcio d’inizio.

Ore 14.00 Manca un’ora al calcio d’inizio che darà avvio all’incontro tra Torino e Parma, valido per la 6a giornata di campionato.

Primavera Torino-Parma: dove vederla in tv e streaming

La partita tra Torino e Parma in programma oggi, domenica 28 settembre alle ore 15:00, sarà visibile in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming sull’app di Sportitalia.

Primavera Torino-Parma: le formazioni ufficiali

Torino: Santer, Pellini, Desole, Gabellini, Barranco, Spadoni, Zaia, Bonadiman, Acquah, Sabone, Luongo. A disposizione: Cereser, Perciun, Zeppieri, Conzato, Galantai, Kugyela, Da Costa Melo, Kirilov, Gatto, Brzyski, Carvalho. Allenatore: Baldini.

Parma: Astaldi, Martinez, D’Intino, Nwajei, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Drobnic, Ciardi, Conde, Konate. A disposizione: Casentini, Pajsar, Vranici, Castaldo, Balduzzi, Diop, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedo. Allenatore: Corrent.

Primavera Torino-Parma: diretta tabellino 2025/2026

