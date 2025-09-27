Il Torino di Baldini ospiterà i gialloblù al Valentino Mazzola di Orbassano per la sesta giornata di campionato

Dopo la terza sconfitta consecutiva subita contro il Cesena, il club granata cercherà di riprendersi in vista della sfida contro il Parma, valevole per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Baldini, il nuovo allenatore dei granata, conta sui suoi uomini migliori. Calcio d’inizio previsto per domenica 28 settembre alle 15:00 al Valentino Mazzola di Orbassano.

Baldini ha cominciato a lavorare con la squadra già da giovedì, per prendere confidenza con il gruppo e trasmettere fin da subito i propri principi di gioco. Domani lo attende l’esordio ufficiale contro il club emiliano, sfida che sarà subito un banco di prova importante. La società granata confida nella sua esperienza e nella sua capacità di rilanciare un Toro che ha bisogno di ritrovare entusiasmo, risultati e soprattutto fiducia.

L’esordio di Baldini

La società granata ha deciso di esonerare Christian Fioratti, reduce da un avvio di stagione molto deludente: quattro sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato e appena tre punti in classifica. Un bilancio troppo negativo, che non rispecchia le ambizioni del club.

Al suo posto il Toro ha scelto Francesco Baldini, tecnico con una lunga esperienza sia nel settore giovanile che tra i professionisti. Nel suo curriculum spiccano gli anni alla guida delle giovanili di Bologna e Roma, oltre alle avventure in Serie B e Serie C con squadre come Catania e Vicenza. Una figura solida e preparata, chiamata a risollevare una situazione complicata.

La classifica dopo la quinta giornata

Con 3 punti in classifica, il Torino occupa attualmente la diciottesima posizione, con tre sconfitte consecutive alle proprie spalle, rispettivamente contro l’Atalanta per 4-1, il Sassuolo per 1-2 e il Cesena per 3-0. Un esordio stagionale molto difficile, in cui il club ha collezionato soltanto una vittoria finora. Adesso l’obiettivo è cambiare lo svolgimento di questa stagione. Il Parma si trova invece in terza posizione, a quota 11 punti. Il campionato è ancora molto lungo e di sorprese da vedere ce ne saranno sicuramente ancora tante.