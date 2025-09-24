Alla scoperta di Francesco Baldini, allenatore del Torino Primavera che ha preso il posto di Christian Fioratti

Cambio in corsa sulla panchina del Torino Primavera, dove Christian Fioratti è stato esonerato in seguito alle 4 sconfitte arrivate in 5 partite. Al suo posto la società ha scelto Francesco Baldini, allenatore con grande esperienza a livello giovanile che arriva dopo parecchi anni tra Serie B e Serie C.

La carriera da calciatore

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Baldini non ha mai avuto realmente l’occasione di mettersi in mostra con i bianconeri se non per 4 partite. La sua carriera ha avuto un risvolto positivo, nello specifico, nel momento in cui il classe ’74 si è unito al Napoli. In Campania ha vissuto i propri anni migliori, mettendosi in mostra sia in Serie A che in B, prima di lasciare nel 2003 per iniziare a girovagare tra Italia, Svizzera e San Marino.

La carriera da allenatore

Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2011, Baldini ha subito iniziato a studiare per realizzare l’obiettivo di diventare allenatore, e la prima occasione non è tardata ad arrivare: dopo pochissimo tempo, infatti, ha iniziato ad allenare le giovanili del Bologna arrivando anche a guidare la squadra Primavera, con cui ha ottenuto risultati importanti. Un anno più tardi ha avuto la possibilità di mettersi in mostra con “i grandi” prima in Serie D con il Sestri Levante e poi in C con la Lucchese. Esperienze anche queste positive, dopo le quali però ha deciso di rifare un passo indietro, ripartendo dai giovani. Ecco che allora prima ha allenato l’Under 17 della Roma, e poi invece la Primavera della Juventus. Dal 2019, invece, è ricominciata la carriera tra i professionisti, con conseguimenti importanti. Trapani, Catania, Vicenza, Perugia, Trento, Lecco e Spal: queste le altre tappe della carriera di Baldini, che recentemente ha ottenuto un’importante salvezza ai playout in Serie C con la Spal nonostante le difficili condizioni economiche del club ferrarese.

Ora per lui la possibilità di misurarsi ancora una volta con il campionato Primavera, con l’obiettivo di spiccare nuovamente il salto verso l’alto: starà a lui – che ha già dimostrato di saper fare bene con i giovani – rialzare il Torino Under 20 dopo il complicato avvio di stagione.