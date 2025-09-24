Toro.it

Dopo gli ultimi risultati deludenti, la dirigenza granata ha deciso di esonerare l’allenatore della Primavera

Dopo le ultime 4 sconfitte che hanno relegato il Torino Primavera all’ultimo posto in classifica la dirigenza granata ha deciso di esonerare Fioratti dal suo incarico. Al suo posto è stato nominato Baldini per guidare la squadra.

Nonostante la vittoria del torneo “Mamma e Papà Cairo”, la Primavera del Torino non è riuscita a mostrare un elevato rendimento in campionato. Con la ripresa della stagione, la squadra ha ottenuto solamente 3 punti in 5 partite, perdendo 4 volte. Questi risultati hanno portato all’esonero di Fioratti, il secondo in 6 mesi dopo l’esonero di Tufano. Baldini sarà il nuovo allenatore della Primavera, e dopo aver conseguito una discreta esperienza in Serie C avrà ora il compito di guidare i giovani granata.

Christian Fioratti

ultimo aggiornamento: 24-09-2025

Policano
Policano
1 ora fa

E dopo la primavera ci sarà la prima squadra. Dirigenti e società ridicoli.
Fate ridere i polli.

Toro1976
Toro1976
1 ora fa

Anche l’ultimo allenatore della Spal son riusciti a tirar fuori, perché Cairo non vende direttamente a Tacopina? Così falliamo e ci ripuliamo da tutta questa 💩

Andrea63
Andrea63
1 ora fa

Con questi due al comando faremo la stessa fine della Spal

