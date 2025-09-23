Quattro sconfitte in questo avvio di campionato: il Torino è ultimo in classifica e stenta a decollare

Il Torino Primavera vive un avvio di stagione che definire complicato sarebbe riduttivo. Dopo cinque giornate di campionato, i granata si trovano al penultimo posto in classifica con appena tre punti conquistati. Un bilancio che non rispecchia le ambizioni della società e che accende più di un campanello d’allarme, soprattutto considerando il lavoro fatto in estate per rinforzare la rosa.

Un avvio da incubo

La squadra di Fioratti doveva rappresentare una delle possibili outsider del campionato di Primavera 1. Il mercato estivo aveva portato innesti mirati per migliorare la qualità complessiva dell’organico, ma fin qui i risultati non hanno ripagato le attese. Le difficoltà emerse sono chiare: la squadra è lenta, dettato anche da una scarsa incisività complessiva, soprattutto sotto porta, con troppe occasioni gol fallite.

La serie di tre sconfitte consecutive, di cui la più recente è il 3-0 della giornata di ieri contro il Cesena, fotografa un momento di grande fragilità, non solo tecnica ma anche psicologica. La squadra fatica a reagire alle difficoltà durante la partita e tende a disunirsi, concedendo troppo agli avversari. Una situazione che obbliga Fioratti a cercare soluzioni rapide, sia sul piano tattico che mentale, per rimettere in carreggiata un gruppo che sulla carta ha qualità per fare meglio.

La situazione della classifica

Penultima posizione in classifica per i granata, con un andamento del tutto negativo: soltanto tre punti raccolti in cinque partite. Il rendimento dei granata non rispecchia minimamente le aspettative, soprattutto dopo il mercato estivo mirato a rinforzare l’organico. Il club è reduce da una vittoria e ben quattro sconfitte.

Il campionato è ancora lungo e il tempo per invertire la rotta non manca, ma è chiaro che servirà più di un cambiamento per evitare di restare invischiati nei bassifondi della classifica. La società e l’ambiente si aspettano segnali già dalle prossime gare: il Torino deve dimostrare di poter reagire.