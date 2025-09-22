Cesena-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo, il Torino Primavera torna in campo con l’obiettivo di trovare la seconda vittoria stagionale. I granata verranno ospitati dal Cesena, e puntano ovviamente a vincere: anche i bianconeri sono reduci da una sconfitta e in classifica hanno cinque punti, due in più della squadra di Fioratti. Appuntamento al Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena.: segui Cesena-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera Cesena-Torino: il prepartita

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Cesena-Torino. A Cesena è già tutto pronto, le squadre sono già arrivate e tra diversi minuti scenderanno in campo per il riscaldamento.

Primavera Cesena-Torino: dove vederla in tv e in streaming

La partita di Primavera 1 tra Cesena e Torino in programma oggi, 22 settembre alle ore 15:00, sarà visibile gratis in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming (PC, smartphone e tablet) sull’app di Sportitalia.

Primavera Cesena-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera Cesena-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15