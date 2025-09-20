Il Torino di Fioratti verrà ospitato dai bianconeri al Romagna Centro di Cesena per la quinta giornata di campionato

Dopo la seconda sconfitta consecutiva subita contro il Sassuolo, il club granata cercherà di riprendersi in vista della sfida contro il Cesena, valevole per la quinta giornata del campionato di Primavera 1. Fioratti conta sui suoi uomini migliori. Gara posticipata, con il calcio d’inizio previsto per lunedì 22 settembre alle 15:00 al Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena.

Come arrivano le due squadre

Tre punti in quattro partite e diverse difficoltà emerse per il Torino, sia nella costruzione che sotto porta: il rendimento della squadra di Fioratti non rispecchia le aspettative, soprattutto dopo il mercato estivo mirato a rinforzare l’organico. Il club è reduce da una vittoria e ben tre sconfitte.

Il Cesena ospiterà il Torino con una situazione di classifica non molto diversa da quella del Toro: diciassettesima posizione per i granata, tredicesima per i bianconeri, con due lunghezze di distacco l’una dall’altra. Reduci da una vittoria contro il Lecce per 3-1 e una sconfitta in casa del Verona per 2-1, la squadra di Campedelli vuole ritrovare la vittoria.

La classifica dopo la quarta giornata

Con 3 punti in classifica, il Torino occupa attualmente la diciassettesima posizione, con due sconfitte consecutive alle proprie spalle, rispettivamente contro Atalanta per 4-1 e Sassuolo per 1-2. Un esordio stagionale molto difficile, in cui il club ha collezionato soltanto una vittoria finora. Adesso l’obiettivo è persistere, e svolgere una buona stagione. Superiore di quattro posizioni si trova invece il Cesena, tredicesima a quota 5 punti. Il campionato è ancora molto lungo e di sorprese da vedere ce ne saranno sicuramente ancora tante.