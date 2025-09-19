Ancora una sconfitta per il Torino Primavera, che non riesce a ingranare: i ragazzi di Fioratti hanno solo 3 punti

Perde ancora il Torino Primavera, battuto 1-2 dal Sassuolo a Orbassano. Poco da recriminare per la squadra di Fioratti, mai realmente padrona del gioco ma comunque molto sfortunata: in una partita dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, il gol vittoria per gli ospiti è arrivato a recupero inoltrato con un incredibile tiro al volo da fuori area su cui Siviero non ha potuto nulla. Il risultato è comunque ancora negativo, e la situazione adesso inizia a farsi un po’ preoccupante: solo 3 punti in 4 gare per i torelli, che devono soprattutto sistemare i problemi difensivi.

Il bilancio

Un inizio di stagione in continuità con il finale della scorsa: con risultati altalenanti, tendenti più al “rosso” delle sconfitte. I granata erano partiti male perdendo 2-0 a Firenze, ma la vittoria per 3-0 contro il Napoli aveva subito scacciato via i pensieri negativi. Poi, però, è arrivata una brutta sconfitta per 4-1 in casa dell’Atalanta che ha fatto tornare Gabellini e compagni con i piedi per terra, prima del passo falso contro il Sassuolo. Il totale fa solo 3 punti, con una classifica che adesso vede i ragazzi di Fioratti al 16° posto, appena fuori dalla zona playout. Serve sicuramente una scossa in vista delle prossime uscite, dove ci si gioca una gran fetta di stagione.

Il momento dei leader

È in questo momento, allora, che Fioratti deve richiedere qualcosa in più ai propri veterani, oltre che ai leader tecnici. Tra i migliori fino a questo momento ci sono stati Gabellini, Barranco e Pellini, ma adesso ci si aspetta un salto di qualità da parte di altri singoli. Da Desole a Perciun, passando per Carvalho e Zeppieri: sono tanti quelli che possono dare una svolta, e la speranza di tutti è che possano farlo già a partire dalla sfida di Cesena – un banco di prova importante per l’Under20 granata.