Domenica mattina le prime tre partite ufficiali delle giovanili granata al Robaldo: toccherà all’Under 14, all’Under 15 e all’Under 16

L’impianto non è stato ancora completato ma già da un paio di mesi il Torino, con l’Under 14, l’Under 15 e l’Under 16, si allena proprio al Robaldo. Domenica per le tre squadre granata ci sarà l’occasione di testare il campo anche in partita perché le squadre del Torino giocheranno proprio lì le tre partite di campionato. Si partirà alle 10.30 con l’Under 14, poi alle 12.30 toccherà all’Under 15 e alle 14.30 all’Under 16. Sarà possibile per i tifosi assistere ai match: l’ingresso sarà libero e i posti per ciascuna partita saranno 199.