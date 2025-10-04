Dopo la disfatta contro il Parma la squadra di Baldini farà visita agli isolani per la gara valida per la 7a giornata di campionato

Il Torino Primavera nel nuovo campionato non è ancora riuscito a scendere in campo mostrando un elevato livello di gioco.

I risultati deludenti delle prime 5 giornate hanno portato la dirigenza granata a scegliere di esonerare Fioratti per consegnare la guida della squadra al tecnico Baldini. Il nuovo allenatore ha avuto la possibilità di esordire contro il Parma alla 6a giornata di campionato. La prima di Baldini non è stata una partita da ricordare, dal momento che i granata non sono riusciti a guadagnare neanche un punto dall’incontro. Merito del risultato va anche agli avversari, gli emiliani al momento stanno vivendo un ottimo periodo di forma che gli ha permesso di ottenere la prima posizione con 14 punti nelle prime giornate di campionato .

Contro il Cagliari per ripartire

Baldini dopo aver avuto un’altra settimana a disposizione per allenare i suoi nuovi giocatori vorrà ora lasciarsi alle spalle il brutto esordio della scorsa giornata per concentrarsi sulla prossima sfida contro il Cagliari. Il Torino dovrà vedersela contro una squadra alla portata, e per questo motivo, per Baldini sarà fondamentale ottenere qualche punto dalla prossima trasferta, anche per dimostrare alla dirigenza granata di essere l’uomo giusto per guidare la Primavera.

Scontro tra le ultime posizioni del campionato

Il Torino con 3 punti ottenuti in 6 giornate si trova ora al penultimo posto del campionato di Primavera 1, e domenica alle 15.00 gli uomini di Baldini dovranno vedersela contro il Cagliari di Pisano. Gli isolani con appena un punto in più dei granata occupano la 17esima posizione, che al momento costringerebbe i sardi ad affrontare i Playout. Entrambe le squadre non sembrano ancora aver trovato la giusta condizione, e per questo motivo sia il Torino che il Cagliari cercheranno di ripartire dalla 7a giornata con un successo che permetterebbe alle due formazioni di allontanarsi dalle zone calde della classifica.