Alcuni dei giocatori della Primavera sono stati chiamati dagli allenatori delle proprie nazionali per rappresentare il proprio paese

Nonostante i risultati negativi nelle prime giornate di campionato, diversi giovani giocatori del Torino sono stati convocati dalle proprie nazionali per disputare i prossimi incontri per rappresentare i propri paesi.

Sono sette i giocatori di Baldini a essere stati convocati. Reynheim è stato inserito nella lista delle isole Faroe Under 21 che affronteranno la Francia e la Svizzera rispettivamente il 10 e il 14 ottobre. Krilov affronterà invece la Lituania e l’Olanda in amichevole con la Finlandia Under 19. Kugyela disputerà con l’Ungheria Under 19 una doppia amichevole contro la Grecia, il 9 e il 12 ottobre. Cereser e Luongo sono invece i due convocati della nazionale italiana Under 18 che disputeranno una doppia amichevole contro l’Austria. Juhasz è stato invece richiamato dalla nazionale Ungherese Under 17, mentre Boulifi è rientrato tra i convocati della Tunisia Under 17 per affrontare la Giordania in una doppia amichevole.