Cagliari-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo la sconfitta subita contro il Cesena, il Torino Primavera torna in campo con l’obiettivo di trovare la seconda vittoria stagionale. I granata verranno ospitati dal Cagliari, e puntano ovviamente a vincere: i rossoblù sono reduci da un pareggio e in classifica hanno quattro punti, uno in più della squadra di Baldini. Appuntamento al CRAI Sport Center di Assemini alle 11:00: segui Cagliari-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera Cagliari-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI CAGLIARI-TORINO PRIMAVERA

45′ 5 minuti di recupero

44′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Gatto e Spadoni al posto di Kugyela e Perciun

43′ 2 minuti al termine

40′ SOSTITUZIONI NEL CAGLIARI: entrano Mehlstrand e Correnti al posto di Malfitano e Hamdaoua

38′ Fallo di Liteta su Acquah

36′ Santer para il destro di Costa

35′ Marini prende il palo su calcio d’angolo

33′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Zeppieri al posto di Carvalho

32′ SOSTITUZIONE NEL CAGLIARI: entra Cardu al posto di Roguski

30′ Regge la difesa del Torino

27′ Ora spinge il Cagliari per trovare il pareggio

25′ SOSTITUZIONE NEL CAGLIARI: entra Doppio al posto di Cogoni

22′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Ferraris al posto di Sabone

22′ Malfitano ci prova con il mancino ma il suo tiro finisce fuori

17′ Roguski sfiora il pareggio con il suo destro in area che finisce di poco a lato

16′ Santer! Paratona sulla punizione di Malfitano

15′ AMMONITO Perciun

12′ AMMONITO Barranco per fallo su Cogoni

11′ Fallo di Perciun su Malfitano

10′ Gira palla il Torino

6′ Azione personale perfetta di Carvalho che riceve palla dal limite, punta e salta sterzando con il destro Cogoni. Dopodiché con il mancino batte Kehayov e porta avanti il Torino!

6′ GOOOOOOL DEL TORO! CARVALHO!

5′ Gira palla il Cagliari

1′ Si riparte: muove palla il Cagliari!

1′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Barranco al posto di Politakis

SECONDO TEMPO

46′ Finisce qui il primo tempo: 0-0

45′ 1 minuto di recupero

44′ Perciun sarica il destro dal limite: Kehayov para

40′ Gioca solo il Toro adesso, ma i granata non riescono ad arrivare alla conclusione

38′ Attacca il Toro

34′ Fallo su Carrascola

30′ Kugyela! Perciun entra in area, sterza con il sinistro e mette in mezzo con il destro. Kugyela con il destro calcia ma il suo tiro, lento, viene deviato in corner uscendo di poco

27′ Fallo di Acquah

25′ Fallo del Cagliari in ripartenza di Marini

22′ Costa stoppa e tira dal limite con il destro: Santer blocca facile a terra

19′ Ottima chiusura difensiva di Acquah su Hamdaoua

15′ Ritmo basso in questa partita

15′ Fallo di Carvalho

10′ Gol di Sabone del Torino, ma era in evidente fuorigioco

8′ Fase di studio delle due squadre in questo momento

4′ Tronci sfiora il vantaggio: il suo destro dal limite finisce di poco fuori!

3′ Fallo di Perciun

2′ Gira palla il Cagliari

1′ Si parte! Muove palla il Toro!

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Primavera, Cagliari-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: st 6′ Carvalho (T)

Ammoniti: st 12′ Barranco (T), st 15′ Perciun (T)

Cagliari (3-5-2): Kehayov; Cogoni (st 25′ Doppio), Franke, Marini; Tronci, Malfitano (st 40′ Mehlstrand), Liteta, Roguski (st 32′ Cardu), Grandu; Costa, Hamdaoua (st 40′ Correnti). A disp. Auseklis, Vargiu, Pintus, Pibiri, Goryanov, Russo, Sow. All. Pisano.

Torino (3-5-1-1): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis (st 1′ Barranco), Sabone (st 22′ Ferraris), Acquah, Brzyski, Kugyela (st 44′ Gatto); Perciun (st 44′ Spadoni); Carvalho (st 33′ Zeppieri). A disp. Cereser, Desole, Bonadiman, Sandrucci, Kirilov, Luongo. All. Baldini.

Primavera Cagliari-Torino: il prepartita

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Cagliari-Torino. A Cesena è già tutto pronto, le squadre sono già arrivate e tra diversi minuti scenderanno in campo per il riscaldamento.

Primavera Cagliari-Torino: dove vederla in tv e in streaming

La partita di Primavera 1 tra Cagliari e Torino in programma oggi, 5 ottobre alle ore 11:00, sarà visibile gratis in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming (PC, smartphone e tablet) sull’app di Sportitalia.