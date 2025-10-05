Cagliari-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
Dopo la sconfitta subita contro il Cesena, il Torino Primavera torna in campo con l’obiettivo di trovare la seconda vittoria stagionale. I granata verranno ospitati dal Cagliari, e puntano ovviamente a vincere: i rossoblù sono reduci da un pareggio e in classifica hanno quattro punti, uno in più della squadra di Baldini. Appuntamento al CRAI Sport Center di Assemini alle 11:00: segui Cagliari-Torino Primavera su Toro.it.
Primavera Cagliari-Torino: la diretta
45′ 5 minuti di recupero
44′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Gatto e Spadoni al posto di Kugyela e Perciun
43′ 2 minuti al termine
40′ SOSTITUZIONI NEL CAGLIARI: entrano Mehlstrand e Correnti al posto di Malfitano e Hamdaoua
38′ Fallo di Liteta su Acquah
36′ Santer para il destro di Costa
35′ Marini prende il palo su calcio d’angolo
33′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Zeppieri al posto di Carvalho
32′ SOSTITUZIONE NEL CAGLIARI: entra Cardu al posto di Roguski
30′ Regge la difesa del Torino
27′ Ora spinge il Cagliari per trovare il pareggio
25′ SOSTITUZIONE NEL CAGLIARI: entra Doppio al posto di Cogoni
22′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Ferraris al posto di Sabone
22′ Malfitano ci prova con il mancino ma il suo tiro finisce fuori
17′ Roguski sfiora il pareggio con il suo destro in area che finisce di poco a lato
16′ Santer! Paratona sulla punizione di Malfitano
15′ AMMONITO Perciun
12′ AMMONITO Barranco per fallo su Cogoni
11′ Fallo di Perciun su Malfitano
10′ Gira palla il Torino
6′ Azione personale perfetta di Carvalho che riceve palla dal limite, punta e salta sterzando con il destro Cogoni. Dopodiché con il mancino batte Kehayov e porta avanti il Torino!
6′ GOOOOOOL DEL TORO! CARVALHO!
5′ Gira palla il Cagliari
1′ Si riparte: muove palla il Cagliari!
1′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Barranco al posto di Politakis
SECONDO TEMPO
46′ Finisce qui il primo tempo: 0-0
45′ 1 minuto di recupero
44′ Perciun sarica il destro dal limite: Kehayov para
40′ Gioca solo il Toro adesso, ma i granata non riescono ad arrivare alla conclusione
38′ Attacca il Toro
34′ Fallo su Carrascola
30′ Kugyela! Perciun entra in area, sterza con il sinistro e mette in mezzo con il destro. Kugyela con il destro calcia ma il suo tiro, lento, viene deviato in corner uscendo di poco
27′ Fallo di Acquah
25′ Fallo del Cagliari in ripartenza di Marini
22′ Costa stoppa e tira dal limite con il destro: Santer blocca facile a terra
19′ Ottima chiusura difensiva di Acquah su Hamdaoua
15′ Ritmo basso in questa partita
15′ Fallo di Carvalho
10′ Gol di Sabone del Torino, ma era in evidente fuorigioco
8′ Fase di studio delle due squadre in questo momento
4′ Tronci sfiora il vantaggio: il suo destro dal limite finisce di poco fuori!
3′ Fallo di Perciun
2′ Gira palla il Cagliari
1′ Si parte! Muove palla il Toro!
PRIMO TEMPO
Squadre in campo, tra poco si parte!
Primavera, Cagliari-Torino 0-1: il tabellino
Marcatore: st 6′ Carvalho (T)
Ammoniti: st 12′ Barranco (T), st 15′ Perciun (T)
Cagliari (3-5-2): Kehayov; Cogoni (st 25′ Doppio), Franke, Marini; Tronci, Malfitano (st 40′ Mehlstrand), Liteta, Roguski (st 32′ Cardu), Grandu; Costa, Hamdaoua (st 40′ Correnti). A disp. Auseklis, Vargiu, Pintus, Pibiri, Goryanov, Russo, Sow. All. Pisano.
Torino (3-5-1-1): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis (st 1′ Barranco), Sabone (st 22′ Ferraris), Acquah, Brzyski, Kugyela (st 44′ Gatto); Perciun (st 44′ Spadoni); Carvalho (st 33′ Zeppieri). A disp. Cereser, Desole, Bonadiman, Sandrucci, Kirilov, Luongo. All. Baldini.
Primavera Cagliari-Torino: il prepartita
Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Cagliari-Torino. A Cesena è già tutto pronto, le squadre sono già arrivate e tra diversi minuti scenderanno in campo per il riscaldamento.
Primavera Cagliari-Torino: dove vederla in tv e in streaming
La partita di Primavera 1 tra Cagliari e Torino in programma oggi, 5 ottobre alle ore 11:00, sarà visibile gratis in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming (PC, smartphone e tablet) sull’app di Sportitalia.