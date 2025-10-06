La vittoria contro i Cagliari ha dato morale ai giovani granata che cercheranno di sfruttare la sosta per ripartire con il piede giusto

Alla Primavera di Baldini sono servite un paio di settimane per riprendere la giusta condizione e tornare a fare punti preziosi in campionato.

Dopo l’esonero di Fioratti, il Torino Primavera si è subito dovuto scontrare con il Parma, che prima della 7a giornata era saldamente in testa alla classifica. Per Baldini è stato un esordio da dimenticare dal momento che in quell’occasione i giovani granata non erano quasi mai riusciti a impensierire il portiere avversario. Una settimana più tardi il Torino è invece tornato a vincere, ottenendo 3 punti preziosi contro il Cagliari.

La vittoria per ripartire

Baldini dopo aver avuto a disposizione poco più di due settimane alla guida del Torino Primavera è riuscito a guidare i granata alla vittoria per la seconda volta in questo campionato. Un ottimo risultato considerando che la squadra piemontese veniva da 4 sconfitte di fila. Merito del successo va a tutti i giovani ragazzi che si sono spesi nel corso dei 90 minuti, tra tutti Carvalho che ha realizzato la rete della vittoria e il portiere Santer, che ha impedito al Cagliari di riacciuffare la parità con i suoi interventi.

La situazione di classifica

La vittoria contro il Cagliari è stata determinante per permettere al Torino di uscire da una zona calda della classifica. Un’altra sconfitta avrebbe relegato i granata all’ultimo posto, mentre i 3 punti conquistati hanno permesso alla squadra di Baldini di uscire dalla zona rischio Playout. Il Torino è ora infatti in 16esima posizione a parimerito con l’Inter, grazie alla vittoria dell’ultima giornata arrivata contro un’altra squadra che naviga nelle ultime posizioni. La Primavera avrà ora più di una settimana per recuperare, approfittando della pausa per le nazionali: alcuni giovani granata saranno impegnati con le rispettive selezioni, mentre la squadra potrà ripartire in campionato con entusiasmo, forte dell’ultimo successo