Torino-Frosinone, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo il successo ottenuto contro il Cagliari prima dell’inizio della pausa delle nazionali, il Torino Primavera tornerà ora allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano per ospitare il Frosinone nell’8a giornata di campionato. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 11: segui in diretta Torino-Frosinone Primavera con noi su Toro.it.

Primavera Torino-Frosinone 2-2: il tabellino

MARCATORI: st 9′, 25′ Mboumbou (F) 34′,39′ Gabellini (T)

TORINO: Santer, Pellini, Carrascosa, Politakis (st 15′ Gabellini) , Perciun (st 43′ Kirilov), Zaia, Kugyela, Acquah, Sabone (st 15′ Ferraris), Brzyski ( st 15′ Sandrucci), Carvalho(st 22′ Luongo). A disp. Siviero, Zeppieri, Barranco, Perez, Bonadiman, Kirilov, Gatto All. Baldini

FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma (st 40′ Buonpane) , Abdoula (st 1′ Lohmatov), Befani, Ceesay, Toci, Mboumbou, Majdenic. A disp. Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Vaccà All. Marini

Primavera Torino – Frosinone: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-FROSINONE

49′ TRIPLICE FISCHIO! Termina in parità una bellissima partita decisa da due doppiette, una delle quali nel finale di gara.

48′ calcio di punizione toro, ultima occasione della partita

45′ Occasione Toro! Kirilov subito pericoloso con un diagonale di sinistro all’interno dell’area di rigore intercettato dal portiere avversario

43′ SOSTITUZIONE per il Torino finisce la partita di Perciun, dentro Kirilov

42′ Frosinone si fa avanti, Befani tutto solo in area di rigore prova con un tiro al volo, facilmente intercettato da Santer

40′ SOSTITUZIONE per il Frosinone dentro Buonpane esce Schietroma

39′ GOOOOOOL del Torino! AncoraGabellini, doppietta per lui e il Torino riprende la partita in appena 5 minuti!

34′ GOOOOOOL del Torino! Tommaso Gabellini riapre la partita con un sinistro deviato a ridosso dell’area piccola, ora il finale è tutto da vivere

31′ Poche idee del Torino che deve accelerare

26′ Il Torino ha accusato il colpo, i ragazzi di Baldini sono molto imprecisi

25′ Gol Frosinone! Una sanguinosa palla persa dai granata all’altezza del centrocampo, da il via alla ripartenza avversaria e Mboumbou con diagonale preciso trova la doppietta personale e i suoi primi due goal in campionato.

22′ SOSTITUZIONE per il Torino dentro Luongo al posto di Carvalho

20′ il Torino ci prova ma è impreciso, ora il Frosinone gestisce

15′ SOSTITUZIONI per il Torino, in campo Gabellini, Ferraris, Sandrucci al posto di Politakis, Sabone, Brzyski

13′ Toro vicino al pareggio! Sabone va vicino al gol, trova però un ottimo intervento dell’estremo difensore del Frosinone

11′ Reazione Toro, Politakis si costruisce da solo una buona occasione che finisce a lato

9′ Gol Frosinone! A segno Mboumbou con un destro di controbalzo potente a ridosso dell’area di rigore, nulla da fare per Santer

2′ Grandissima parata di Santer! sinistro potente di Schietroma che trova l’ottima risposta del portiere granata, la prima occasione del secondo tempo è del Frosinone che sembra essere più brillante

1′ SOSTITUZIONE per il Frosinone, in campo Lohmatov al posto di Abdoula

1′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

49′ Termina il primo tempo tra Torino e Frosinone, il Toro va più volte vicino al gol ma non è cinico sotto porta, per ora regge la parità

47′ Ancora giù il terzino sinistro del Frosinone che ora esce momentaneamente dal campo lasciando la squadra in 10 uomini

45′ Occasione Toro! Politakis ci prova in area di rigore con una conclusione potente che si scaglia sul viso del difensore del Frosinone Abdoula che cade a terra

43′ Ancora angolo toro, i granata cercano di andare avanti nel punteggio alla fine del primo tempo

42′ Pellini rientra senza problemi, può proseguire la gara

41′ Dopo uno scontro di gioco va giù Pellini, esce momentaneamente il migliore della squadra di Baldini

38′ Terza occasione consecutiva per i granata! Kugjela ci prova da fuori ma la conclusione è larga, ottimo momento della squadra granata

37′ Ancora Toro! Carrascosa vicino al gol, un gran colpo di testa da calcio d’angolo, di poco a lato alla sinistra del portiere

36′ Occasione Toro! Politakis vicino al gol con un diagonale insidioso deviato dal portiere in angolo

35′ Il Toro si fa vedere in avanti guadagnando un corner

32′ Che intervento di Pellini! Il difensore granata devia in angolo il tiro di Befani solo davanti al portiere

30′ Tutto il Frosinone è raccolto nella sua metà campo, il toro tiene tanto la palla ma non affonda

28′ Buon momento del toro che tiene il pallino del gioco

27′ Calcio d’angolo Torino guadagnato da una buona iniziativa sulla destra di Politakis

26′ Ci prova Sabone con un incursione offensiva nell’area avversaria, ma si porta la palla fuori concedendo la rimessa dal fondo

24′ Superata la metà di gioco, le squadre sono ancora in parità

21′ Il Frosinone attacca con Befani che cade in area di rigore, per il direttore di gara non c’è nulla

19′ Occasione Toro! una buona trama offensiva tra Sabone e Perciun porta quest’ultimo davanti alla porta che per un soffio non arriva sulla palla, commettendo fallo sul portiere avversario attento in uscita.

16′ Un quarto d’ora privo di grandi occasioni, squadre ancora in fase di studio

15′ Ci prova Brzyski da fuori, il tiro è rimpallato

10′ Perciun prova l’imbucata per Carvalho, ma è imprecisa

8′ Il Toro pressa alto costringendo il Frosinone ad affrettare la giocata

4′ Subito pericoloso il Frosinone, Mboumbou viene fermato dall’ottimo intervento di Pellini

1′ Iniziata: il Torino ha battuto il calcio d’inizio

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Frosinone: il prepartita

Dopo essere tornato alla vittoria grazie al gol di Carvalho sul campo del Cagliari, la Primavera del Torino vuole ora ritrovare il successo anche tra le mura amiche, per allontanarsi anche sempre più dalla zona retrocessione. Anche il neotecnico Baldini spera di riuscire a portare a casa i tre punti, anche per ottenere la prima grande soddisfazione casalinga in questa sua avventura sulla panchina del Torino.

Primavera Torino-Frosinone: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Torino e Frosinone in programma oggi, sabato 18 ottobre alle ore 11.00, sarà visibile in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming sull’app di Sportitalia.

Primavera Torino-Frosinone: le formazioni ufficiali

TORINO: Santer, Pellini, Carrascosa, Politakis, Perciun, Zaia, Kugyela, Acquah, Sabone, Brzyski, Carvalho. A disp. Siviero, Ferraris, Gabellini, Zeppieri, Barranco, Perez, Bonadiman, Sandrucci, Kirilov, Gatto, Luongo All. Baldini

FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma, Abdoula, Befani, Ceesay, Toci, Mboumbou, Majdenic. A disp. Di giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Vaccà All. Marini