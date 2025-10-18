Torino-Frosinone, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
Dopo il successo ottenuto contro il Cagliari prima dell’inizio della pausa delle nazionali, il Torino Primavera tornerà ora allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano per ospitare il Frosinone nell’8a giornata di campionato. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 11: segui in diretta Torino-Frosinone Primavera con noi su Toro.it.
Primavera Torino-Frosinone 2-2: il tabellino
MARCATORI: st 9′, 25′ Mboumbou (F) 34′,39′ Gabellini (T)
TORINO: Santer, Pellini, Carrascosa, Politakis (st 15′ Gabellini) , Perciun (st 43′ Kirilov), Zaia, Kugyela, Acquah, Sabone (st 15′ Ferraris), Brzyski ( st 15′ Sandrucci), Carvalho(st 22′ Luongo). A disp. Siviero, Zeppieri, Barranco, Perez, Bonadiman, Kirilov, Gatto All. Baldini
FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma (st 40′ Buonpane) , Abdoula (st 1′ Lohmatov), Befani, Ceesay, Toci, Mboumbou, Majdenic. A disp. Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Vaccà All. Marini
Primavera Torino – Frosinone: la diretta
49′ TRIPLICE FISCHIO! Termina in parità una bellissima partita decisa da due doppiette, una delle quali nel finale di gara.
48′ calcio di punizione toro, ultima occasione della partita
45′ Occasione Toro! Kirilov subito pericoloso con un diagonale di sinistro all’interno dell’area di rigore intercettato dal portiere avversario
43′ SOSTITUZIONE per il Torino finisce la partita di Perciun, dentro Kirilov
42′ Frosinone si fa avanti, Befani tutto solo in area di rigore prova con un tiro al volo, facilmente intercettato da Santer
40′ SOSTITUZIONE per il Frosinone dentro Buonpane esce Schietroma
39′ GOOOOOOL del Torino! AncoraGabellini, doppietta per lui e il Torino riprende la partita in appena 5 minuti!
34′ GOOOOOOL del Torino! Tommaso Gabellini riapre la partita con un sinistro deviato a ridosso dell’area piccola, ora il finale è tutto da vivere
31′ Poche idee del Torino che deve accelerare
26′ Il Torino ha accusato il colpo, i ragazzi di Baldini sono molto imprecisi
25′ Gol Frosinone! Una sanguinosa palla persa dai granata all’altezza del centrocampo, da il via alla ripartenza avversaria e Mboumbou con diagonale preciso trova la doppietta personale e i suoi primi due goal in campionato.
22′ SOSTITUZIONE per il Torino dentro Luongo al posto di Carvalho
20′ il Torino ci prova ma è impreciso, ora il Frosinone gestisce
15′ SOSTITUZIONI per il Torino, in campo Gabellini, Ferraris, Sandrucci al posto di Politakis, Sabone, Brzyski
13′ Toro vicino al pareggio! Sabone va vicino al gol, trova però un ottimo intervento dell’estremo difensore del Frosinone
11′ Reazione Toro, Politakis si costruisce da solo una buona occasione che finisce a lato
9′ Gol Frosinone! A segno Mboumbou con un destro di controbalzo potente a ridosso dell’area di rigore, nulla da fare per Santer
2′ Grandissima parata di Santer! sinistro potente di Schietroma che trova l’ottima risposta del portiere granata, la prima occasione del secondo tempo è del Frosinone che sembra essere più brillante
1′ SOSTITUZIONE per il Frosinone, in campo Lohmatov al posto di Abdoula
1′ Inizia il secondo tempo
SECONDO TEMPO
49′ Termina il primo tempo tra Torino e Frosinone, il Toro va più volte vicino al gol ma non è cinico sotto porta, per ora regge la parità
47′ Ancora giù il terzino sinistro del Frosinone che ora esce momentaneamente dal campo lasciando la squadra in 10 uomini
45′ Occasione Toro! Politakis ci prova in area di rigore con una conclusione potente che si scaglia sul viso del difensore del Frosinone Abdoula che cade a terra
43′ Ancora angolo toro, i granata cercano di andare avanti nel punteggio alla fine del primo tempo
42′ Pellini rientra senza problemi, può proseguire la gara
41′ Dopo uno scontro di gioco va giù Pellini, esce momentaneamente il migliore della squadra di Baldini
38′ Terza occasione consecutiva per i granata! Kugjela ci prova da fuori ma la conclusione è larga, ottimo momento della squadra granata
37′ Ancora Toro! Carrascosa vicino al gol, un gran colpo di testa da calcio d’angolo, di poco a lato alla sinistra del portiere
36′ Occasione Toro! Politakis vicino al gol con un diagonale insidioso deviato dal portiere in angolo
35′ Il Toro si fa vedere in avanti guadagnando un corner
32′ Che intervento di Pellini! Il difensore granata devia in angolo il tiro di Befani solo davanti al portiere
30′ Tutto il Frosinone è raccolto nella sua metà campo, il toro tiene tanto la palla ma non affonda
28′ Buon momento del toro che tiene il pallino del gioco
27′ Calcio d’angolo Torino guadagnato da una buona iniziativa sulla destra di Politakis
26′ Ci prova Sabone con un incursione offensiva nell’area avversaria, ma si porta la palla fuori concedendo la rimessa dal fondo
24′ Superata la metà di gioco, le squadre sono ancora in parità
21′ Il Frosinone attacca con Befani che cade in area di rigore, per il direttore di gara non c’è nulla
19′ Occasione Toro! una buona trama offensiva tra Sabone e Perciun porta quest’ultimo davanti alla porta che per un soffio non arriva sulla palla, commettendo fallo sul portiere avversario attento in uscita.
16′ Un quarto d’ora privo di grandi occasioni, squadre ancora in fase di studio
15′ Ci prova Brzyski da fuori, il tiro è rimpallato
10′ Perciun prova l’imbucata per Carvalho, ma è imprecisa
8′ Il Toro pressa alto costringendo il Frosinone ad affrettare la giocata
4′ Subito pericoloso il Frosinone, Mboumbou viene fermato dall’ottimo intervento di Pellini
1′ Iniziata: il Torino ha battuto il calcio d’inizio
PRIMO TEMPO
Primavera Torino-Frosinone: il prepartita
Dopo essere tornato alla vittoria grazie al gol di Carvalho sul campo del Cagliari, la Primavera del Torino vuole ora ritrovare il successo anche tra le mura amiche, per allontanarsi anche sempre più dalla zona retrocessione. Anche il neotecnico Baldini spera di riuscire a portare a casa i tre punti, anche per ottenere la prima grande soddisfazione casalinga in questa sua avventura sulla panchina del Torino.
Primavera Torino-Frosinone: dove vedere la partita in tv e streaming
La partita tra Torino e Frosinone in programma oggi, sabato 18 ottobre alle ore 11.00, sarà visibile in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming sull’app di Sportitalia.
Primavera Torino-Frosinone: le formazioni ufficiali
TORINO: Santer, Pellini, Carrascosa, Politakis, Perciun, Zaia, Kugyela, Acquah, Sabone, Brzyski, Carvalho. A disp. Siviero, Ferraris, Gabellini, Zeppieri, Barranco, Perez, Bonadiman, Sandrucci, Kirilov, Gatto, Luongo All. Baldini
FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma, Abdoula, Befani, Ceesay, Toci, Mboumbou, Majdenic. A disp. Di giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Vaccà All. Marini
Che giocatore, Gabellini! Doppietta in meno di dieci minuti e partita ripresa!!!
male male,per fortuna è arrivato un punto SFT
Si è dimenticato di far visita anche alla primavera il portafortuna!
E perche’ avrebbe dovuto? E’ bastato che tu abbia strofinato il tuo ricurvo fondoschiena da Villano di Venaria e hai fatto piu’ danni di qualunque Urbano di Torino. Poi pero’ te ne sei andato e l’abbiamo ripresa in cuIo a te e ai tordogobbi clonati come te!