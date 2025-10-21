Il tecnico della nazionale azzurra Favo ha rivelato quelli che saranno i convocati per il prossimo Mondiale in Qatar

L’Italia Under 17 il 3 novembre darà il via al proprio percorso ai Mondiali in Qatar, proprio contro la nazionale ospitante. Il primo incontro si terrà alle 16.45, mentre i successivi contro Bolivia e il Sud Africa, verranno disputati rispettivamente il 6 e il 9 novembre.

I convocati dell’Italia Under 17

L’allenatore Favo a pochi giorni dall’inizio del Mondiale Under 17 che si terrà in Qatar ha comunicato quelli che saranno i 21 azzurrini che saranno chiamati a rappresentare il proprio paese.

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).