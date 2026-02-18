Il 22 granata, dopo l’esclusione iniziale contro il Bologna, punta a tornare titolare nella sfida di Genova

La sfida di domenica contro il Genoa assume tutti i contorni di uno scontro salvezza che, da qui a fine stagione, sarà solo uno dei tanti. La gara di Marassi sarà molto delicata per il proseguimento della stagione dei granata che, per questo, ha bisogno dei gol di Cesare Casadei. Il centrocampista, che è stato escluso dall’11 titolare contro il Bologna, è entrato nel secondo tempo senza dare una grande impronta alla gara ed è ora pronto per tornare titolare.

Gennaio-febbraio, un mese importante per Casadei

Dopo un inizio difficile dovuto ai repentini cambi di modulo, oltre che delle voci di mercato che sembravano allontanare il ragazzo da Torino, il 22 granata ha ritrovato serenità e insieme a questa buone prestazioni e qualche gol. Il periodo di gennaio-febbraio è stato, infatti, una vera e propria rinascita del calciatore che, dopo una sola rete stagionale in Coppa Italia, ha fornito buone prestazioni anche in campionato, trovando la via del gol in 3 occasioni (contro Verona, Udinese, Fiorentina). La svolta arriva nella gara del Bentegodi dove entra nel secondo tempo e sigilla il risultato, guadagnando la fiducia di Baroni che lo rilancia dal 1′ anche contro l’Udinese e l’ex Chelsea ripaga con un altro gol. Successivamente la gara di Firenze conferma il suo ottimo stato di forma oltre che la sua specialità: il gol di testa, nonché il 3° stagionale.

La salvezza del Toro passa anche dai suoi gol

Dopo l’iniziale esclusione contro il Bologna, Cesare Casadei è pronto a tornare titolare nella gara contro il Genoa, in quella che è a tutti gli effetti una sfida salvezza. Il Torino, dopo la 12a sconfitta stagionale, ha bisogno dell’apporto offensivo del suo numero 22 per uscire dal momento buio e risalire dai bassifondi della classifica.