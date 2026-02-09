Nel 2026 è andato tre volte in gol: insieme ad Adams è il capocannoniere dell’anno solare

In una stagione da Torino, nuovamente da metà classifica, arriva qualche buona notizia dalla serata di Firenze. I granata, che sono riusciti a strappare un pareggio (2-2) al 94′, con rete di Maripan, hanno sofferto per larga parte del secondo tempo, venendo rimontati sul momentaneo 2-1. La non buona prestazione della ripresa ha sorpreso, dato il buon approccio dei granata alla prima frazione, in cui il Toro era riuscito a portarsi addirittura in vantaggio con la splendida pennellata di Ilkhan e l’incornata di Casadei.

È proprio il centrocampista ravennate la nota più dolce della serata granata: il 22 del Toro ha disputato un’ottima partita sia nella fase di possesso che in quella di non possesso e la sua fisicità è stata fondamentale nei mille duelli affrontati a centrocampo, contro una Fiorentina ben rinforzata da quel punto di vista.

Il 3° gol

Il gol dell’1-0 è stato il terzo stagionale per l’ex-Chelsea, che aveva già segnato anche di testa contro l’Udinese, con la rete del finale 1-2 casalingo e subito precedentemente aveva trovato anche il gol a Verona, nella vittoria per 0-3, con un bel rasoterra da fuori area. Tutte reti segnate nell’anno solare 2026: è in testa alla classifica insieme a Ché Adams, che oltre al gol al Lecce ha segnato una doppietta in coppa alla Roma.

Il centrocampista granata, fin dal suo arrivo un anno fa, si era distinto per i suoi inserimenti e la sua qualità anche nelle zone più avanzate del campo e sui colpi di testa, la partita di sabato ne è la dimostrazione. Il colpo di testa dell’1-0 arriva sia per merito di Ilkhan (grande assist del turco), sia per l’ottimo tempo di inserimento di Casadei.

Casadei indispensabile

Dopo il match di sabato si è sentito tanto parlare dell’insostituibilità di Vlasic, ma è evidente come anche Casadei sia una pedina unica nel suo genere nel Torino. Ovviamente ciò non toglie gli ampi margini di crescita che il classe 2003 ha e che rimanga ancora impreciso in numerose situazioni, ma la sua fisicità, la sua presenza in area di rigore sui calci piazzati e sui cross e forse anche l’influenza che il calcio inglese ha avuto su di lui, sono assi nella manica importantissimi per il tecnico Marco Baroni. Il 22 granata adesso si è ripreso totalmente dopo una prima parte di campionato non esaltante e cercherà di dare continuità a quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite.