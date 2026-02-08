Il pareggio di Maripan al 94′ regala il pari al Toro, le statistiche confermano comunque l’equilibrio tra le due squadre

Baroni salvato da Maripan al 94′, una sconfitta con la Fiorentina sarebbe stata pesante in ottica salvezza, ma anche le statistiche confermano l’equilibrio della gara. Un Toro che ha gestito molto meglio il primo tempo, portandosi in vantaggi, mente nel secondo ha praticamente subito per 3/4 dei 45′, dando il del “suo meglio” nel finale e trovando il pareggio con il difensore cileno.

Le statistiche

Le statistiche del match parlano di un maggior possesso palla della Fiorentina (55% vs. 45%), con quindi un maggior numero di passaggi, ma non di molto, circa una ventina. Il dato che salta all’occhio sono i 20 tiri della Fiorentina, di cui solo 5 nello specchio, contro i 12 granata, che hanno trovato la porta solo 3 volte. Entrambe le squadre hanno quindi inquadrato lo specchio della porta avversaria solo 1/4 delle conclusioni effettuate. D’altro canto però, seppur la Fiorentina abbia evidentemente prodotto maggior gioco offensivo – specialmente nel secondo tempo – il Toro è stato più cinico, insaccando 2 delle 3 conclusioni a rete (la terza è quella di Zapata, respinta di gamba da De Gea). Un Toro dunque più cinico ma meno propositivo rispetto alla Fiorentina, ma questo deriva anche da alcune evidenti differenze della rosa a disposizione dei due allenatori e, in aggiunta, dagli infortuni attuali in casa Toro.

Mancanza di iniziativa

Il dato delle poche occasioni offensive è da anni che ormai resta incollato al Toro, I granata faticano a prendere la scelta giusta in prossimità dell’area di rigore avversaria, sbagliando spesso l’ultimo passaggio o la conclusione, oppure rinunciando a cercare la giocata individuale e ripartendo a costruire dal basso (Lazaro, ad esempio, è maestro in questo). Tuttavia, quest’anno il Toro è invece migliorato molto nella concretizzazione delle poche occasioni che riesce a produrre, nonostante i margini di miglioramento in fase offensiva restino sotto gli occhi di tutti.