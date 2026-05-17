I precedenti di Cagliari-Torino in Serie A: dall’ultimo ko della passata stagione al rocambolesco 4-3 del 2012/13

Alle 20:45 il Torino di Roberto D’Aversa affronterà il Cagliari di Pisacane nella penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26. All’Unipol Domus i rossoblù avranno l’occasione di conquistare la salvezza aritmetica: ai sardi basterà infatti un pareggio per essere certi della permanenza in categoria, ma potrebbero festeggiare anche in caso di sconfitta, a seconda dei risultati di Lecce e Cremonese.

Quella in Sardegna è tradizionalmente una trasferta complicata per i granata. Nei 37 precedenti giocati in casa del Cagliari, il Torino ha conquistato soltanto 9 vittorie, contro le 15 dei rossoblù e 13 pareggi.

L’ultimo precedente all’Unipol Domus

L’ultimo precedente all’Unipol Domus non evoca ricordi positivi per il Toro. All’ottava giornata della stagione 2024/25, il 20 ottobre 2024, la squadra allora guidata da Vanoli cadde per 3-2 dopo una gara ricca di colpi di scena. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Viola, i granata ribaltarono il risultato grazie ai gol di Sanabria e Linetty, prima di subire la rimonta sarda con le reti di Palomino e l’autogol decisivo di Coco.

La vittoria più larga in Sardegna

La vittoria più larga della storia granata in Sardegna risale invece al 31 marzo 2018, nella 30ª giornata del campionato 2017/18. In quell’occasione il Torino di Walter Mazzarri travolse 4-0 il Cagliari allenato da Diego López grazie alle reti di Iago Falque, Ljajić, Ansaldi e Joel Obi.

Il 4-3 della stagione 2012/13

Tra le sfide più spettacolari tra le due squadre resta memorabile anche il 4-3 della stagione 2012/13. Il Cagliari di Pulga ebbe la meglio sul Torino di Ventura al termine di una partita rocambolesca, decisa dai gol di Sau, Pinilla e dalla doppietta di Daniele Conti. Per i granata andarono invece a segno Cerci, Stevanović e Rolando Bianchi.