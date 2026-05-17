Le parole di Luciano Castellini, ex portiere del Torino, in occasione della partita della Storia per celebrare lo Scudetto del ’76

In occasione della partita della Storia, che si è tenuta allo Stadio Olimpico Grande Torino, ha parlato ai microfoni di Toro.it l’ex portiere Luciano Castellini. In una giornata di festa e in ricordo dell’ultimo Scudetto, ha rilasciato le dichiarazioni che seguono.

Le parole di Castellini

Queste le sue parole: “Non passerà mai l’amore per quella squadra. Ma tanta tristezza. Siamo invecchiati e siamo qui con i nipoti, ma è un piacere ritrovarci. Questa maglia rimane cucita addosso. Non è retorica, è realta. Quella stagione? Non mi ricordo proprio più. Quella giornata è stata un dramma. Anche oggi piango per le emozioni che provo. Il Toro? Lo seguo ancora, certo”.