Le parole di Paolino Pulici, icona del Torino e protagonista dello Scudetto del 1976, in occasione della partita della Storia

Sono passati esattamente 50 anni dall’ultimo Scudetto vinto dal Torino. I granata di Radice, Pulici, Graziani, Sala. Un’impresa scolpita nella Storia. Allo Stadio Olimpico Grande Torino si festeggia l’anniversario, con la partita della Storia. All’intervallo della partita, ha parlato Paolo Pulici, uno dei protagonisti indiscussi di quell’ultimo Scudetto. Un’icona con il suo record di gol segnati con la maglia del Toro. Di seguito le sue parole. “Sotto la Maratona ho fatto l’ultimo gol di quel campionato, quello di testa col Cesena, cosa che poi dopo Mozzini ha pensato bene di rovinarmi la festa… però una bella soddisfazione”.

“Quando il tifoso mi chiedeva perché dedicassi il golo a loro, io gli rispondevo che il capo degli ultras mi aveva detto che, quando vuoi dedicarlo ai tifosi devi alzare i pugni al cielo, non le mani aperte, e gridare forza Toro. Io quando l’ho fatto la prima volta, c’erano in questo stadio solo 70.000 mila persone e non potevo non farlo più.

Pulici e i derby

“Il derby era la partita del secolo per tutti i tifosi, solo che, purtroppo, per me no: era la partita che dovevo vincere e basta. Infatti che io ricordi, ho giocato 28 derby, ne ho pareggiati 5, ne ho persi 5 e gli altri non so cosa sia successo.

Gli autogol allora non c’erano però mi ricordo che nel derby in cui ho fatto tanti gol, ne ho fatti 18-20, insomma 18 gol contro una squadra sola è tantissimo.

In un derby, entrando dalla parte della Juve, loro avevano messo la loro bandiera per terra e io ci passato sopra e quando mi dicevano: ?perché lo fai’ io gli dicevo: ‘perché nel regolamento italiano bisogna attraversare le strade sulle strisce’.

Ai tifosi gli dico solo che essere del toro come dico e, l’ho detto a tanti tifosi, è una fede e bisogna tenerla stretta e portarla avanti”.