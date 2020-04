Pulici ricorda lo scudetto e si emoziona / IL VIDEO - Toro.it

Bomber granata di tutti i tempi, Paolo Pulici: l’ex attaccante del Torino ricorda lo scudetto del 1976 e si commuove ripensando a quel giorno

Emozionato nel ricordare lo scudetto del 1976, l’atmosfera dello stadio, quello che è successo dopo un gol di fatto entrato nella storia del Torino. Così come è Paolo Pulici, parte di quella storia. Quel giorno un Comunale stracolmo per quella che sarebbe stata una giornata indimenticabile. “Quella giornata è stata particolarissima”, inizia a raccontare Pulici per descrivere il 16 maggio del 1976.

Pulici, l’intervista: il ricordo dello scudetto

L’intervista a Paolo Pulici sullo scudetto del ’76: