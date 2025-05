Jonathan Silva, attualmente in prestito al Crotone, sta facendo molto bene in Serie C: Vanoli lo monitora in vista del prossimo anno

Mentre in Serie A mancano ancora due giornate al termine del campionato, nelle leghe minori sono finite le regular season e hanno preso il via le fasi a eliminazione diretta. Sono tanti i giovani granata in prestito impegnati, che con le proprie squadre puntano a salire di categoria o a evitare retrocessioni che sarebbero scottanti. Tra questi anche Jonathan Silva, 2004 brasiliano che la scorsa estate è passato in prestito al Crotone. Il centrocampista si gioca la Serie B con i calabresi, anche se sarà tutt’altro che facile. Intanto, però, la sua stagione è stata molto convincente.

La stagione di Silva

Il salto da un campionato giovanile a uno professionistico non è mai facile, e sono in pochi quelli che riescono a reggere il colpo sin da subito. Silva può dire di essere uno di questi, essendosi calato nella realtà Crotone in maniera del tutto egregia. Il giovane brasiliano ha colpito istantaneamente mister Emilio Longo, che lo ha praticamente sempre schierato in campo (molto spesso da titolare) e non ne è rimasto affatto deluso. I numeri del 21enne sono infatti sorprendenti, se si fa un paragone con quelli del passato: merito suo ma anche di Longo, che gli ha trovato una posizione ad hoc nel suo 4-2-3-1, avanzandolo rispetto a quando giocava da mediano. Ora Silva è un esterno alto, che segna, fa segnare e si diverte: i 4 gol e 9 assist non sono un caso. Ottime cifre realizzative, che hanno contribuito alla grande scalata dei calabresi, i quali adesso puntano alla Serie B.

Vanoli lo valuterà in ritiro

Una stagione, la sua, che certamente ha lasciato fin qui contento Paolo Vanoli, il quale lo ha seguito a distanza. Il tecnico non può che essere contento della crescita del brasiliano, e con ogni probabilità lo porterà con sé in ritiro la prossima estate. Lì verrà valutato come ogni giovane, e si deciderà se fare un’altra esperienza in prestito, magari questa volta in Serie B visti i miglioramenti, o se rimanere in pianta stabile in prima squadra. Opzione da non sottovalutare questa, visto che il sudamericano potrebbe perfettamente ricoprire la casella di vice Lazaro: più volte infatti il mister ha detto che non c’è in rosa un calciatore con le caratteristiche dell’austriaco. Silva sembra essere il sostituto ideale.