A gennaio 2021 aveva lasciato il Torino terzultimo, a quota 13 punti, ora lo ritrova da ex con una squadra nella stessa situazione

La sfida tra Lecce e Torino avrà un sapore speciale per Marco Giampaolo. L’attuale allenatore giallorosso, infatti, affronterà per la prima volta da ex i granata. Una sorta di sliding door per Giampaolo che, nel 2021, fu esonerato dal Toro con la squadra che rischiava la retrocessione. L’allenatore si trova nella stessa situazione.

Ai tempi del Torino, Giampaolo fu esonerato a gennaio, quando la società aveva tempo per centrare l’obiettivo salvezza. A Lecce, invece, l’allenatore dovrà vincere le prossime 2 partite e sperare in un passo falso delle rivali per salvare la categoria. Nella clessidra restano pochi granelli di sabbia e Giampaolo sa che per concludere con il sorriso la stagione servirà fare uno sgambetto alla sua ex squadra.

Torino-Giampaolo, i precedenti da avversari

Marco Giampaolo ha affrontato 14 volte il Torino prima di sedersi sulla panchina granata. Fin qui, l’allenatore ha ottenuto 6 sconfitte, 4 vittorie e 4 pareggi contro il Toro. Il primo confronto tra l’ex Milan e i granata risale alla stagione 2006/2007, quando Giampaolo allenava il Cagliari. Alla guida del Toro c’era Alberto Zaccheroni e le due formazioni conclusero il campionato a pari punti (40), ottenendo la salvezza grazie a una sola lunghezza sul Chievo diciottesimo e retrocesso.

Domenica prossima, Marco Giampaolo vorrà ottenere una vittoria per dimenticare gli ultimi 3 incontri con il Toro. L’allenatore è reduce da 3 sconfitte consecutive. La prima è arrivata nel novembre del 2018, quando i granata vinsero 1-4 contro la Sampdoria allo stadio Ferraris di Genova. Nel secondo k.o. Giampaolo era sempre alla guida dei blucerchiati (2-1 a Torino). La terza sconfitta è arrivata in Torino-Milan del 26 settembre 2019. Un anno prima dell’approdo dell’allenatore sulla panchina del Toro, i granata hanno battuto la formazione rossonera per 2-1 grazie alla doppietta di Andrea Belotti.

Giampaolo, da Torino al Torino

Marco Giampaolo è arrivato a Torino ad agosto del 2020. L’avventura dell’allenatore è iniziata nel peggiore dei modi: 3 sconfitte nelle prime 3 giornate di campionato. Giampaolo non ha lasciato il segno all’Olimpico Grande Torino. Dopo la rocambolesca sconfitta in Coppa Italia contro il Milan per 5-4 e lo scialbo pareggio casalingo contro lo Spezia, nel gennaio del 2021 la dirigenza decise di esonerare l’allenatore di Bellinzona.

Nel momento dell’addio, il Torino si trovava al diciottesimo posto in campionato e lottava per evitare la retrocessione. Domenica 18 maggio, dopo 4 anni, Giampaolo sfiderà il Torino con il “suo” Lecce, diciottesimo in classifica e in lotta per non retrocedere in Serie B.