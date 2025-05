Dopo la frattura al malleolo rimediata a febbraio, lo svedese si è rivisto al Filadelfia: punta a tornare prima della fine del campionato

Il Torino si prepara alle ultime due gare di campionato, che vedrà la squadra di Vanoli affrontare Lecce e Roma, per due partite che valgono tantissimo (per gli avversari). Dopo le notizie negative delle ultime settimane – dai risultati in campo agli infortuni – ne è finalmente arrivata una buona in casa granata: Alieu Njie, infatti, è tornato ad allenarsi al Filadelfia 3 mesi e mezzo dopo il bruttissimo infortunio al malleolo rimediato. Lo svedese ha lavorato a parte, e inizia così il proprio percorso di recupero sul terreno di gioco in modo da arrivare totalmente pronto ai nastri di partenza della prossima stagione.

Rientro importante

Più di 100 giorni di agonia per il giovane classe 2005, che si era fatto male proprio nel momento in cui Vanoli gli aveva iniziato a dare maggiore fiducia. Gradualmente infatti lo svedese si stava ritagliando il proprio spazio, in particolar modo entrando a gara in corso e riuscendo anche a incidere, come capitato in occasione della partita vinta contro il Como grazie a un suo gol. Un giocatore per certi versi unico per caratteristiche, vista la sua propensione al dribbling e la rapidità di movimento, che al tecnico è mancato molto soprattutto nelle partite in cui l’obiettivo era rimontare uno svantaggio. Niente rimorsi o sguardi al passato però: l’importante è che stia bene e che si prepari al meglio per la prossima stagione.

Acquisto in più

Sì, anche perché la prossima estate potrà essere considerato come un vero e proprio acquisto in più. Se fino a questo momento Njie era considerato come un giovane di prospettiva, nel frattempo l’infortunio lo ha aiutato a maturare anche dal punto di vista mentale, e all’alba dei suoi 20 anni potrà già fare la differenza. Di coetanei che fanno già grandi cose ce ne sono, e allora perché non aspettarsi grandi cose anche da lui senza aspettare altro tempo?