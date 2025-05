La sfida tra Lecce e Torino mette in palio punti importanti per i padroni di casa, alla ricerca della salvezza

Domenica 18 maggio, alle ore 20:45, Lecce e Torino scenderanno in campo allo stadio “Via del mare” per il 37esimo turno di Serie A. Il Toro non ha più nulla da chiedere al campionato. I granata occupano infatti l’undicesima posizione con 44 punti. L’unica ambizione della formazione di Vanoli potrebbe essere il decimo posto, attualmente occupato dal Como.

Il Lecce si giocherà tanto nel prossimo match. I giallorossi allenati dall’ex Toro Marco Giampaolo sono alla ricerca di punti preziosi per centrare la salvezza. I pugliesi hanno faticato in questa stagione e, a due giornate dalla fine del campionato, si trovano al terzultimo posto in classifica.

Lecce attacco sterile, il Torino ha una buona difesa

Il Torino è reduce da una stagione altalenante. I granata avevano iniziato il campionato nel migliore dei modi, occupando anche la vetta della Serie A. La magia e i sogni della qualificazione alle coppe europee sono presto svaniti e hanno lasciato posto a risultati deludenti. La retroguardia del Toro è tra le note meno dolenti della stagione. I granata sono la nona migliore difesa del campionato. L’attacco è stato sufficiente, con 39 reti in 36 giornate.

Il reparto offensivo del Lecce è il vero problema della squadra giallorossa. La formazione di Giampaolo vanta (tristemente) il peggiore attacco dell’intera Serie A. Con 25 reti a referto, Krstovic e compagni occupano l’ultimo posto della classifica dei gol segnati. Il Lecce non è la peggiore difesa del campionato. I pugliesi hanno incassato 58 reti, meno di Hellas Verona e Monza, entrambe a quota 64 gol subiti.

Lecce, la difesa punto debole. Torino, attenzione a Krstovic

Al “Via del mare” la vittoria dei padroni di casa è un miracolo. Il Lecce non vince davanti al proprio pubblico dal 15 dicembre 2024, quando i giallorossi hanno battuto il Monza 2-1. Da quel momento, i pugliesi hanno raccolto 7 sconfitte e 3 pareggi, con 16 gol subiti e 4 segnati. Il Lecce incassa reti da 11 partite consecutive. In 7 delle ultime 10 partite, il Toro ha segnato almeno un gol. I granata non sono riusciti a superare il portiere avversario contro Como, Inter e Napoli.

Il pericolo numero uno del Lecce è Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino ha segnato 11 delle 25 reti siglate fin qui dal Lecce. La punta è reduce dal gol che ha regalato ai giallorossi il pari contro l’Hellas Verona. Il Toro punta su Ché Adams, con lo scozzese che ha segnato fin qui 9 gol e cerca il decimo per concludere la stagione in doppia cifra. Dunque occhi puntati sui reparti offensivi.