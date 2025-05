Contro l’Inter ha ben sostituito Coco, è chiamato a fare lo stesso anche contro il Lecce: poi dovrà essere valutato il suo futuro

Contro l’Inter, Paolo Vanoli ha sorpreso la tifoseria granata modificando il classico assetto tattico della squadra scegliendo di lasciare Coco in panchina per far partire Masina dal 1′ al fianco di Maripan. Si sarebbe poi scoperto 24 ore dopo che il motivo era un infortunio alla mano che ha fermato l’ex Las Palmas e che lo ha costretto martedì a finire sotto ai ferri. E ora il numero 5 potrebbe trovare spazio anche nelle prossime due partite, quelle contro Lecce e Roma.

Buona la prova contro l’Inter

Masina contro l’Inter è stato autore di una buona prestazione: verso la conclusione del primo tempo e riuscito a evitare un gol con un salvataggio davanti alla linea su un tiro di Darmian, nel primo tempo, che si stava indirizzando verso la porta dopo aver superato Milinkovic-Savic.

Contro i nerazzurri è stato inoltre tra gli ultimi ad arrendersi. Nel finale, infatti, Masina si è pure reso protagonista di uno splendido gol in rovesciata: rete annullata tra le proteste che comunque non avrebbe impedito al Torino di ribaltare la gara ma che gli ha tolto una soddisfazione personale.

Masina: il futuro è da decidere

Come detto in precedenza, in questo finale campionato Vanoli potrà dunque contare proprio su Masina: contro il Lecce Coco non ci sarà certamente ma la presenza dell’ex Las Palmas è a rischio pure per la gara contro la Roma che chiuderà la stagione di Serie A. Presto per parlare di gerarchie anche in vista del prossimo anno, anche perché il futuro del difensore è ancora tutto da scrivere: la sua permanenza al Torino non è scontato, con il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro gli spazi per lui si sono ridotti e potrebbero ridursi ancora di più se Schuurs darà garanzie dal punto di vista fisico e se arriveranno nuovi innesti.