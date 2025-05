Con 9 gol in Serie A, l’attaccante scozzese punta alla doppia cifra nelle ultime due gare. Il Lecce può essere l’occasione giusta

Ché Adams è a un passo dalla doppia cifra in Serie A, un traguardo personale importante per l’attaccante scozzese che, alla sua prima stagione in Italia, ha saputo adattarsi con discreto successo al campionato italiano. Con 9 reti realizzate in campionato, Adams è stato uno degli elementi più affidabili del reparto offensivo della sua squadra, dimostrando di avere le qualità giuste per incidere anche lontano dall’Inghilterra.

Arrivato in estate, lo scozzese ha risposto sul campo fin da subito. Ben 28 le presenze da titolare alle sue spalle. Nonostante una stagione non sempre semplice a livello collettivo, il numero 18 si è ritagliato il suo spazio a suon di prestazioni solide e gol pesanti. A due giornate dalla fine del campionato, il classe 1996 è ora a caccia della decima rete in campionato, che gli permetterebbe di chiudere la stagione con un bilancio a due cifre e confermarsi come uno dei migliori marcatori della rosa.

L’occasione con il Lecce

Tolto il gol segnato in Coppa Italia, che lo porterebbe già in doppia cifra considerando tutte le competizioni, Adams ha davanti a sé ancora due occasioni per raggiungere questo obiettivo in Serie A. La più concreta è senza dubbio la prossima sfida contro il Lecce, una partita che potrebbe regalare ulteriori emozioni e che vedrà lo scozzese sicuramente motivato a lasciare il segno.

Adams sogna il traguardo in Serie A

Oltre all’aspetto statistico, raggiungere la doppia cifra avrebbe un valore simbolico: rappresenterebbe una conferma delle sue capacità e darebbe ulteriore slancio in vista della prossima stagione, sia per una permanenza in Serie A che in ottica mercato. Ché Adams ha già dimostrato di poter essere una risorsa preziosa. Ma prima, c’è ancora un ultimo gol da segnare.