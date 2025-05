Lo scozzese non ha segnato per poco contro l’Inter, ma si è comunque reso protagonista di una buona partita

Niente da fare per il Torino, che non è riuscito a fermare l’Inter venendo battuto 0-2. Prima Zalewski, poi Asllani su rigore: sono bastati due gol ai nerazzurri per sbancare l’Olimpico, riportandosi a -1 dalla vetta. Nel complesso però i granata hanno dato vita a una bella prestazione, mettendo spesso in difficoltà gli avversari – soprattutto nel finale – e andando anche più volte vicini al gol. L’occasione più gigantesca è stata quella dell’incredibile parata di Martinez su Adams, che ha permesso alla squadra di Inzaghi di finire il primo tempo in vantaggio. Questo ha impedito allo scozzese di segnare, ma nonostante ciò la sua è stata una partita positiva.

Bene Adams

Quella di ieri è stata la 26ª partita di campionato a secco (e la terza di fila) per l’ex Southampton, ma forse la migliore tra quelle in cui non ha segnato. Il numero 18 è infatti riuscito a mettere più volte in difficoltà i difensori nerazzurri, impegnando anche Martinez sul finale del primo tempo con una pericolosa conclusione di testa ben parata dal portiere spagnolo. Il classe ’96 ha fatto bene anche dal punto di vista difensivo, tornando ad aiutare i compagni quando necessario e guidando il pressing della squadra quando gli ospiti avevano il pallone tra i piedi. Non a caso, ancora una volta Vanoli ha preferito tenerlo in campo per tutta la gara, lasciando fuori per l’ennesima volta Sanabria.

Alla ricerca della doppia cifra in Serie A

A due partite dalla fine del campionato, l’obiettivo dello scozzese è però quello di trovare almeno una rete. Adams vuole infatti arrivare in doppia cifra in Serie A, e manca un gol per raggiungere questo traguardo. Chissà che non possa festeggiare già contro il Lecce.